Adolescent poignardé à Reims : "Les affrontements entre bandes ont augmenté en un an"

Pourquoi un élève de 14 ans du collège Saint-Joseph à Reims a-t-il poignardé un camarade du même âge en pleine rue, près de la cathédrale de Reims, mercredi 2 juin ? L'actualité est à nouveau frappée par un fait divers impliquant une personne mineure. Un passage à l'acte particulièrement tôt chez certains adolescents que tente d'expliquer et comprendre un spécialiste de la sécurité, Guillaume Farde, également professeur affilié à Sciences Po. Il était notre invité ce matin sur France Bleu Champagne-Ardenne.

D'abord, est-ce que cette jeune génération d'aujourd'hui est plus violente que les générations d'il y a 10, 20 ou 30 ans ? Voilà la question posée à Guillaume Farde, qui répond : "C'est difficile à dire parce que si on regarde les chiffres du nombre d'homicides, ils restent relativement stables depuis 2014. On a entre 800 et 900 homicides par an toutes catégories d'auteurs confondues. Depuis 10 ans, les mineurs représentent 8 à 9% de la délinquance générale. Et ça ne change pas. Par contre, les affrontements entre bandes augmentent de 25% entre 2019 et 2020 et elles sont composées quasi exclusivement de mineurs."

Une montée de la violence entre bandes qui s'explique par un phénomène déjà très bien installé, les réseaux sociaux : "Ce qui a peut être changé au cours des cinq dernières années, ce sont notamment les réseaux sociaux comme Snapchat, poursuit Guillaume Farde. Les personnes d'il y a 20 ans ne se seraient pas rencontrées aussi facilement. Aujourd'hui ils sont en lien avec beaucoup plus d'aisance parce que le réseau social les connecte."

Sur les réseaux, ils se menacent et ils se donnent rendez-vous dans le monde réel - Guillaume Farde

"Les réseaux sociaux, c'est d'abord un affrontement verbal. Ils se menacent et préparent leurs action violentes depuis les réseaux quitte à "recruter" des complices. Ce sont des lieux de revendications des actions violentes. C'est un univers peu maîtrisé et régulé, avec peu d'adultes et on a des jeunes gens qui s'insultent, qui s'invectivent. Ils se menacent de façon virtuelle sauf qu'après, ils se donnent rendez-vous dans le monde réel."

Le comportement des agresseurs a aussi changé : "Une fois que vous vous êtes battus, une fois que vous avez blessé ou tué, vous ne cherchez pas à vous soustraire à la justice. Au contraire, vous le revendiquez , vous allez publier des vidéos, des photos et vous mettre en scène, ce qui facilite d'ailleurs le travail des enquêteurs." Pour l'affaire rémoise, une jeune fille a en effet filmé la scène. Elle a été relâchée dans la soirée de jeudi.

Une meilleure régulation des réseaux sociaux

Pour Guillaume Farde, il y a plusieurs solutions pour éviter de nouvelles victimes et de nouveaux passages à l'acte : "Il faut une meilleure régulation des réseaux sociaux, contraindre ces réseaux à se réguler eux-même. il faut plus de modération et une implication plus importante des parents."