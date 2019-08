Adolescent tué à Fameck : l'agresseur présumé en garde à vue

Fameck, France

Les gendarmes le cherchaient depuis mercredi : il ne s'est pas rendu, mais leur a fait savoir où il se trouvait. Un troisième jeune homme a été arrêté, ce vendredi, vers 10h40, dans le cadre de l'enquête sur cette bagarre survenue à Fameck, au cours de laquelle un adolescent de 17 ans, très apprécié dans son quartier, a trouvé la mort.

Le jeune homme interpellé, âgé de 23 ans et originaire d'Uckange, est très défavorablement connu de la justice, notamment pour des affaires de vols. Il pourrait s'agit de l'auteur des coups de couteau qui ont provoqué la mort de l'adolescent. Mais l'enquête et les auditions, notamment des deux autres gardés à vue, et des deux autres victimes, gravement blessées et toujours hospitalisées, devront le déterminer.

Le parquet précise également qu'il s'agit bien d'une agression, et pas d'un affrontement entre deux bandes rivales.