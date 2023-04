Adolescent tué à Loudrefing : enquête ouverte pour meurtre, deux hommes en garde à vue

C'est désormais une enquête pour meurtre qui est menée dans le cadre de la découverte du corps d'un adolescent de 16 ans près d'un étang de Loudrefing , en Moselle, mardi après-midi.

Garde à vue prolongée ce mercredi

Le Procureur de la République de Metz indique à France Bleu Lorraine que deux hommes ont été placés en garde à vue : l'un, âgé de 24 ans (né en 1999), interpellé mardi. L'autre, âgé de 40 ans (né en 1983), interpellé ce mercredi matin. Tout deux habitent la commune de Laudrefing. Selon Yves Badorc, qui précise que leur garde à vue sera prolongée, ils sont déjà connus de la justice.

A ce stade des auditions, aucune information n'est communiquée sur les raisons et les circonstances exactes de ce meurtre. Une autopsie du corps de la victime aura également lieu pour déterminer précisément les causes de son décès.

L'enquête a été confiée à la section de recherche de Metz et à la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg.

C'est la mère de l'adolescent qui avait alerté les gendarmes de Dieuze mardi, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils parti la veille pour pêcher. Un appel à témoin avait été diffusé pour disparition inquiétante.