Adolescente défenestrée à Vandoeuvre : un verdict de 15 ans pour tentative d'assassinat aux assises à Nancy

Une mère de famille de Vandoeuvre a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nancy pour tentative d'assassinat ce mardi.

En trois jours de procès, la cour a assisté à une confrontation entre la victime et l'accusée mais n’a pas eu droit à des révélations : avec des débats et une version de l’accusée qui ne varie pas même quand l’enquête et les témoignages l’accablent.

Accrochée à une fenêtre à 11 mètres du sol

Des témoins qui décrivent une adolescente qui appelle au secours et qui hurle, pendue à une fenêtre à cinq étages du sol à la mi-journée, boulevard de l’Europe à Vandoeuvre, en novembre 2016. Certains habitants entendrons les hurlements de l’autre côté du boulevard pourtant passant à midi trente.

Une simple bagarre pour un motif futile, trois jours plus tôt, devant la gare de Nancy, semble être à l’origine du drame. L’adolescente, présente à l’audience, a eu une dispute avec la fille de l’accusée. Une accusée, âgée de 54 ans, qui a invité l’ancienne amie de sa fille à boire un thé chez elle avant de tenter de l’étrangler dans sa cuisine et de la défenestrer.

Un miracle si elle s'en sort selon les enquêteurs

Ce déroulement des faits, ce sont les conclusions de l’enquête de police et ce que laissent entendre les nombreux témoignages de cette scène surréaliste : une adolescente qui s’accroche à la fenêtre de la cuisine, pendue dans le vide, et qui essaye de remonter dans l’appartement. Une collégienne qui fait une chute de 11 mètres, et c'est "un miracle" si elle s'en sort a-t-on entendu à la barre de la part d'un policier.

Une accusée mutique sur les faits

Une victime qui tombera dans un buisson, entre deux rochers, et s’en sortira avec des blessures, mais vivante. L’avocate générale, Floriane Dussauge, avait requis 12 ans de réclusion criminelle à l’encontre d’une accusée qui a nié toute intention criminelle pendant tout le procès qui a duré trois jours.

L’avocate de la défense, Eléonore Dupleix, a tenté de pointer du doigt quelques zones d’ombres du procès mais a eu du mal à convaincre la cour avec une accusée restant sur sa version d’un cambriolage qui a mal tourné et d'une adolescente qui aurait tenté de fuir par la fenêtre. De son côté, Alexandre Bouthier, avocat des parties civiles, regrette que l'accusée soit restée "mutique sur les faits et sur son histoire, ce qui aurait permis d'expliquer la violence des faits".

