Adolescente drômoise retrouvée dans la Sarthe : un homme de 30 ans mis en examen

Après la découverte de l'adolescente de 13 ans vendredi à son domicile, un habitant de la Sarthe âgé de 30 ans a été mis en examen pour soustraction d'enfants et viols sur mineur par un majeur. Tous les deux auraient organisé la venue de la jeune Drômoise dans l'Ouest via les réseaux sociaux.

Il aura fallu cinq jours d'intenses recherches pour retrouver une adolescente de 13 ans partie de la Drôme et se trouvant à plus de 600 kilomètres de chez elle dans la Sarthe. Elle se trouvait chez un homme de 30 ans avec qui elle communiquait depuis des mois sur les réseaux sociaux. Selon la procureure du Mans, les premiers éléments montrent que "leur regroupement en Sarthe avait été organisé et planifié, la jeune fille souhaitant quitter le domicile familial."

Père de famille, séparé, sans antécédent judiciaire

Le lundi 29 août, l'adolescente avait pris son chat dans sa caisse de transport et quitté Bourg-lès-Valence pour rejoindre le trentenaire. Cet homme était jusque là sans histoire. Père de famille, séparé, sans antécédent judiciaire. Présenté au juge d'instruction chargé de l'affaire, il a été mis en examen pour viols sur mineur par un majeur et soustraction d'enfant. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans la Drôme et interdiction d'entrer en contact avec la jeune fille qui a été placée en foyer d'accueil.