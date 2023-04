Adolescente mortellement percutée à Rivehaute : les obsèques de la jeune Imérys ont lieu ce jeudi à Rivehaute

Six jours après que la jeune Imérys, 14 ans, a été mortellement percutée par une voiture dont le conducteur ne s'est pas arrêté, alors qu'elle circulait à rollers sur la voie de la Soule, la RD 23, mardi 11 avril à 22 heures avec ses deux frères à vélo, le drame secoue toujours le village de Rivehaute. L'adolescente doit être enterrée ce jeudi à 15 heures à l'église de Rivehaute.

ⓘ Publicité

C'est la maman de la victime qui l'annonce sur sa page Facebook. Le maire de Rivehaute, Marcel Montegut, confirme et ajoute qu'une marche blanche pourrait également être organisée. Marcel Montegut confie que dans la commune de 250 habitants, on est toujours très choqués près d'une semaine après l'accident . "On sent que les gens sont très tendus et moi le premier. Quand on vous appelle à 22 heures pour vous dire qu'il y a eu un grave accident sur la départementale avec des jeunes du quartier, c'est traumatisant". Il était l'un des premiers à arriver sur les lieux de l'accident, ce mardi 11 avril au soir.

Le conducteur, âgé de 31 ans, originaire de Sauveterre, est incarcéré depuis vendredi après avoir été interpellé chez lui par les gendarmes d'Orthez, 20 heures après l'accident . Après l'accident il avait apporté sa voiture chez son garagiste habituel, à Sauveterre . Selon le parquet de Pau, il était sur son téléphone au moment de l'accident. Il est mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires avec deux circonstances aggravantes : délit de fuite et usage du téléphone au volant.