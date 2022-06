Adolescente poignardée : le village de Clessé est en deuil dit son maire, abasourdi

"Notre village n'est pas le théâtre de violences" d'habitude répète sans arrêt le maire de Clessé depuis ce jeudi matin. Jean-Pierre Chervier est choqué, sonné. Tôt, ce jeudi matin, le corps d'Emma, une adolescente, a été retrouvé derrière l'école primaire de ce petit village de 800 habitants, situé à une quinzaine de kilomètres de Mâcon, en Saône-et-Loire.

"Les pompiers m'ont appelé ce matin vers sept heures pour me prévenir" raconte-t-il. "Quelqu'un est passé en voiture et a vu le cadavre" et a immédiatement prévenu les pompiers. Le corps de l'adolescente, poignardée au cou, était étendu devant son ancienne école primaire, à deux pas de la mairie de Clessé et d'une place où se trouve un terrain de sport, lieu de rassemblement habituel des jeunes du village.

Un choc énorme dans le village

Quand Jean-Pierre Chervier arrive sur place, les pompiers de Clessé et de Mâcon sont déjà là et le corps de l'adolescente est recouvert d'un drap. Il ne l'a pas vue, mais il apprend aussitôt qu'il s'agit d'une jeune fille qui a fréquenté l'école primaire de Clessé et dont il connait très bien les parents. La famille d'Emma est "connue et très appréciée dans le village" confie-t-il encore. "Emma était une jeune fille très gentille et très jolie", dont il avait organisé le parrainage.

Le choc est énorme. Le maire est très ému, très marqué par ce qui s'est passé. Très surpris aussi. Une fois encore, comme pour conjurer la réalité, il répète que "Clessé n'est pas du tout un théâtre de violences". Dans le village, les habitants partagent la stupeur du maire, Emma était "une fille sage" témoigne un ami des parents, agent municipal dans la commune et prévenu aux aurores ce matin. "L'un de mes enfants faisait du poney avec elle" se souvient-il encore.

Une fille "sage, gentille", qui "travaillait bien"

"Emma était une élève sans problèmes, qui travaillait bien" a renchéri le recteur de l'académie de Dijon. Au collège Victor Hugo de Lugny, où la jeune fille était scolarisée au collège en classe de quatrième, une cellule psychologique d'écoute et de soutien a été mise en place. Les parents ont aussi pu récupérer leurs enfants plus tôt ce jeudi après-midi. L'école primaire devant laquelle le corps a été retrouvé a été fermée aujourd'hui, mais elle rouvrira vendredi, le maire ayant souhaité que les enfants, choqués, puissent se retrouver pour parler. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille, âgée de 13 ans, a reçu au moins un coup de couteau. Dans la matinée, une jeune garçon de 14 ans a été placé en garde à vue. D'après l'AFP, il s'agirait de son petit-ami.