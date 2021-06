Cinq personnes, âgées de 19 à 29 ans, ont été interpellées et placées en garde à vue, suite aux faits de violences à l'encontre d'une jeune Rennaise de 17 ans. Elle aurait reçu au moins un coup de taser et a été en partie tondue par ses agresseurs, suite à un différend sur les réseaux sociaux.

Rennaise de 17 ans torturée et tondue : cinq personnes en garde à vue

Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue (image d'illustration).

Le procureur de la République de Rennes annonce l'interpellation et le placement en garde à vue de cinq personnes, suite aux faits de violences envers une adolescente rennaise. Les agresseurs présumées seraient quatre femmes de 19 ans, 23 ans, 25 ans et 29 ans, ainsi qu'un homme de 19 ans.

La victime, une mineure de 17 ans, aurait été victime d'un guet-apens lundi 31 mai, vers 18h. Après avoir été contactée par une connaissance, elle a été conduite par quatre jeunes femmes vers la patinoire Le Blizz, dans le quartier Maurepas, pour subir des premières violences. L'adolescente déclare avoir ensuite été contrainte à monter dans un véhicule l'amenant sur un parking au Sud de Rennes.

Coup de taser, de cutter et cheveux tondus

Elle aurait ensuite été "à nouveau violentée par trois d'entre elles, le haut de ses vêtements étaient arrachés et elle recevait un coup de taser", détaille le procureur de la République dans un communiqué. La jeune fille de 17 ans explique ensuite avoir été "remise dans le véhicule" en direction du quartier Italie. Elle est alors prise à partie et violentée par un groupe d'une vingtaine d'hommes. "L'un d'eux lui rasait une partie des cheveux et un autre lui donnait un coup de cutter."

Il faut attendre 21h30, soit 3h30 après le début des premières violences, avant que deux des personnes en cause la ramène à son domicile. "Conduite à l’hôpital, la mineure présentait des lésions, justifiant en l’état une incapacité totale de travail de 7 jours", explique le procureur. Le parquet a mandaté une association d'aide aux victimes pour accompagner la jeune femme.

L'agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

À l'origine de ces violences, un conflit lié aux réseaux sociaux. L'adolescente de 17 ans a été soupçonnée par ses agresseurs de connaître, voire d'être la personne qui se trouve derrière un compte de réseau social qui diffuse des rumeurs et insultes. "Une partie de cette agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voyait la mineure être bousculée par un groupe d'hommes", précise le parquet.

Les cinq personnes interpellées ne sont "pour la plupart pas connues de l'institution judiciaire." Les investigations se poursuivent pour préciser plusieurs choses, explique le procureur de la République de Rennes. D'abord identifier l’ensemble des protagonistes ayant participé à ces faits, établir la matérialité exacte des faits, les personnes mises en cause contestant pour l'heure des éléments importants du récit fait par la victime. Mais aussi de préciser le rôle précis de chaque protagoniste et de mieux comprendre le contexte de ces faits.