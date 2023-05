Adolescente retrouvée noyée au Pont-de-Beauvoisin : "le lieu n'était pas autorisé à la baignade"

Au lendemain de la noyade d'une adolescente de 12 ans ce dimanche au Pont-de-Beauvoisin, dans les eaux du Guiers, côté Isère, sur le chemin du champ de tir, le parquet de Chambéry confirme à France Bleu Pays de Savoie que "le lieu n'était pas autorisé à la baignade". Une enquête a été ouverte pour "recherches des causes de la mort", confiée à la communauté de brigades de Pont-de-Beauvoisin. Le corps de la victime doit être examiné par un médecin légiste. La piste d'une noyade accidentelle est privilégiée.

Plusieurs témoins, très choqués, doivent être auditionnés en début de semaine par les gendarmes. Il s'agit des trois autres adolescents, âgés de 12 à 16 ans, qui se trouvaient avec la victime au moment des faits. D'après les premiers éléments, l'adolescente a été aspirée par des tourbillons formés par la centrale hydroélectrique située juste à côté, la centrale indépendante de la Salpa française - Hydrowatt.

Panneau d'interdiction

Un panneau jaune d'interdiction de baignade est bien situé au niveau de l'usine, a pu constater ce lundi un journaliste de France Bleu Isère. Il n'y en a pas, par contre, à l'endroit où les adolescents sont entrés dans l'eau côté Isère et qui est facilement accessible par un sentier. Un sentier qui démarre juste à côté de la passerelle piétonne reliant Isère et Savoie. Côté Savoie, à côté de l'usine, les abords du Guiers sont fermés par une barrière et un portillon cadenassé.

Un endroit où "ils peuvent plonger"

L'accessibilité côté Isère fait en tout cas que des adolescents du secteur, tant côté Isère que Savoie, utilisent de temps en temps le "spot". Il y a un site mieux aménagé en amont pour se baigner dans le Guiers, mais ici "ils ont des cailloux un peu plus haut et ils peuvent plonger, explique une riveraine, et puis ils sont entre eux, à l'abri des regards". Sa propre fille s'y est déjà rendue, "même si je n'aime pas quand elle y va, je lui dis tout le temps de faire attention aux turbines. Il y a beaucoup trop de courant par là-bas". Un courant qui se devine, plus qu'il ne se voit depuis l'autre rive.

Un panneau jaune d'interdiction de baignade est situé au niveau de l'usine © Radio France - Laurent Gallien

Côté Savoie, les abords du Guiers sont fermés par une barrière © Radio France - Laurent Gallien

Côté Isère, le lieu est facilement accessible par un sentier © Radio France - Laurent Gallien

"Se baigner en milieu naturel reste dangereux, surtout près d'un point de rétrécissement où il y a du courant type écluse, barrage ou batardeau", rappellent les sapeurs-pompiers de France sur leur site internet . Il est conseillé de privilégier les zones surveillées pour se baigner et se renseigner, à chaque fois, sur les conditions de baignade (courants, dangers naturels, etc...).