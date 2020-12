L'oncle et la tante de la jeune Bosniaque tondue à Besançon avaient fait appel du jugement. Mardi 15 novembre 2020 en délibéré, la Cour condamne le couple à huit mois de prison ferme ainsi qu'à un stage de citoyenneté. Réfugiés politiques, ils ne devraient pas être expulsés, selon leur avocat.

Adolescente tondue à Besançon : son oncle et sa tante condamnés à un stage de citoyenneté et huit mois ferme

Mardi 15 novembre 2020, l'oncle et la tante de l'adolescente tondue à Besançon sont condamnées à huit mois de prison ferme et un stage de citoyenneté. Ils avaient étés condamnés à huit mois de prison ferme et quatre avec mois avec sursis le 23 octobre 2020. Le couple avait fait appel, niant avoir tondu la jeune-fille. En délibéré, la cour confirme leur culpabilité : un soulagement pour l'avocate de la victime. Ce stage de citoyenneté est une preuve que ce couple peut rester en France, pour leur avocat.

La Cour reconnaît leur culpabilité

Ils ont comparu en appel le jeudi 26 novembre. Présents à l'audience ils se sont exprimés sans interprète. Le couple niait avoir tondu la jeune-fille, assurant réprouver cette "méthode barbare". La tante avait expliqué avoir elle-même été victime des ces méthodes, car ses parents n'acceptaient pas son petit-ami.

Ce mardi 15 décembre 2020, la Cour reconnaît que ce couple a participé aux violences envers la jeune-fille. "C'était important puisqu'elle a toujours dénonce des faits de violence commis par les quatre adultes présents. C'était important pour elle en tant que victime, que la culpabilité et que sa souffrance soient reconnues," selon Maître Céline Party, l'avocate de la victime.

L'homme et la femme ont le statut de réfugiés

Contrairement aux parents de la jeune-fille, qui étaient en situation irrégulière et ont été renvoyés très vite dans leur pays, ce couple détient le statut de réfugiés politiques.

Pour leur avocat ce stage de citoyenneté est un message "que l'on réserve aux gens qui sont récupérables", selon leur avocat Maître Uzan.

L'avocat des mis en cause ajoute : "ils vont s'incliner à cette décision de justice, se plier à ce stage de citoyenneté. Ils sont prêts à se prêts çà affronter les éventuelles querelles du ministère de l'intérieur. Ce couple veut s'insérer depuis quatre ans sur le territoire national, ils parlent presque couramment français, ils ont trois filles éduquées selon les principes de la République, Ce qu'on leur reproche ne mérité pas une sanction aussi extrême qu'un retour au pays qui serait signe de mort",