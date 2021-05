Adolescente tuée à Ivry-sur-Seine : "On a pris la vie de ma fille et c'est un enfant qui l'a tuée"

Marjorie, une adolescente de 17 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau ce vendredi à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). L'auteur présumé, un garçon de 15 ans, a été interpellé à Massy, dans l'Essonne. Selon les premiers éléments de l'enquête, le crime est lié à une rivalité née sur les réseaux sociaux, a expliqué une source policière à l'AFP.

La mère de la jeune victime a livré un témoignage poignant au micro de France Télévisions : "Aujourd'hui, on a pris la vie de ma fille et c'est un enfant qui l'a tuée. Ce n'était même pas un adulte, c'est un enfant." La mère de famille exprime sa sidération et son incompréhension. "Tout ce que j'ai envie de dire : pourquoi ?", interroge-t-elle, "Pourquoi cet enfant a assassiné ma fille? Le garçon? Il est parti chez lui. Il est parti récupérer un couteau. Il est redescendu et l'a poignardé een plein coeur. Quand je suis arrivée, elle était par terre, ils essayaient de la réanimer. Mais ils n'ont pas réussi."

Le maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou s'est dit "profondément triste et choqué". Il a adressé "tout son soutien" à la famille de la victime.

Le meurtre a eu lieu vendredi en fin d'après-midi dans le quartier sensible de Hoche, dans une rue de la cité Pierre et Marie Curie. "Ma soeur n'était pas une délinquante, elle était juste venue régler un problème lié à ma petite soeur. Elle était venue apaiser la situation", a déclaré à l'AFP la grande soeur de Marjorie.

La police judiciaire du Val-de-Marne est chargée de l'enquête.