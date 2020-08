Adolescente tuée à Nantes : l'agresseur présumé était connu de la police comme délinquant sexuel

L'agresseur présumé de adolescente tuée à Nantes le 20 août était connu des services de police comme délinquant sexuel, selon des sources policières. Cet homme, interpellé et placé en garde à vue ce jeudi, est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'une adolescente de 15 ans, dont le corps a été retrouvé dans les combles d'une maison en feu du quartier Talensac le 20 août. Selon les mêmes sources, c'est l'ADN retrouvé sur le soutien-gorge de la victime qui a permis d'identifier l'agresseur présumé. Il s'agit d'un homme de 46 ans, inscrit au fichier des délinquants sexuels. Sa compagne, âgée de 48 ans, a également été interpellée.

Le corps de l'adolescente de 15 ans avait été découvert par les pompiers dans un petit immeuble à l’arrière d'une cour, au numéro 3 de la rue Adolphe Moitié, tout près du marché Talensac.

Selon le procureur adjoint de Nantes, Olivier Bonhomme, la jeune fille était partie vers 16 heures de chez elle, à 200 mètres de là, pour aller chercher un colis. Sa mère, ne la voyant pas revenir, s'est inquiétée. Et le corps a été découvert une heure plus tard. "Le crime a donc été commis dans un temps court. Et l'incendie était sans doute destiné à masquer des traces", avait précisé Olivier Bonhomme, ajoutant que "l'hypothèse d'une mort par strangulation semble la plus probable." Une enquête pour homicide volontaire est confiée à la brigade criminelle de l'antenne de police judiciaire.