L'homme de 46 ans, interpellé ce jeudi et déjà condamné pour plusieurs viols, a reconnu avoir tué l'adolescente de 15 ans, le 20 août, à Nantes. Le meurtrier présumé, qui avait respecté toutes ses obligations de soins, avait pris le soin de repérer les lieux avant de passer à l'acte.

Adolescente tuée à Nantes : le suspect reconnaît les faits et avait respecté ses obligations de soins

Lors d'une conférence de presse, ce samedi, le procureur de la République adjoint de Nantes a indiqué que le suspect avait reconnu le viol et le meurtre de l'adolescente, le 20 août.

Quelques heures après avoir été interpellé à son domicile de Mésanger en Loire-Atlantique, ce jeudi, l'homme de 46 ans soupçonné d'avoir tué une adolescente de 15 ans, le 20 août dernier, dans un immeuble du centre-ville de Nantes, a reconnu les faits. "Il a livré spontanément des aveux précis et circonstanciés contrairement à ce qu'on aurait pu penser", confie, ce samedi après-midi, Pascal Gontier, le directeur adjoint de section régionale de police judiciaire de Rennes. Déjà condamné en 2005 à 18 ans de prison pour de multiples viols, le meurtrier présumé était sorti de prison en 2016 et avait respecté "l'ensemble des obligations de soins" auxquelles il était soumis.

Toujours le même mode opératoire

Inquiets que l'homme se suicide au moment de son interpellation "compte tenu de son lourd passé judiciaire", les policiers de la BRI de Nantes ont d'emblée écarter l'option d'une interpellation au petit matin. "On craignait qu'il mette fin à ses jours au regard de ce qu'il encourt, détaille Pascal Gontier. Cette option a donc été écartée car il y avait le risque que l'homme ait une arme au pied de son lit." L'individu a finalement été interpellé vers 16 heures et il a reconnu lors de sa première audition "l'intégralité des faits, le viol, le meurtre et la destruction d'un bien d'autrui par incendie", complète Yvon Ollivier le procureur de la République adjoint de Nantes.

Face aux enquêteurs, le multirécidiviste s'est montré bavard. Il a avoué être venu à Nantes quelques jours plus tôt pour repérer un lieu avant d'y revenir, le 20 août, guidé par une pulsion. L'adolescente de 15 ans a eu le malheur de croiser son chemin. "Il l'a fait monter en lui proposant de l'aider à porter un carton", explique Yvon Ollivier.