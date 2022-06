Adolescente tuée en Saône-et-Loire : son petit ami a avoué l'avoir poignardée

Le procureur de la République à Mâcon, Éric Jallet, a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi après la découverte du corps d'une jeune fille de 14 ans, ce jeudi matin, à Clessé, en Saône-et-Loire. Le petit-ami de la jeune fille, âgé de 14 ans lui aussi, et placé en garde à vue depuis 9 heures du matin, est passé aux aveux. Voici ce que l'on sait de ce drame.

Comment le corps a-t-il été découvert ?

Une habitante de Clessé est sortie de chez elle ce jeudi matin et a découvert un corps, ensanglanté, à l'arrière de la mairie du village, sur le city stade qui la jouxte. Immédiatement prévenus, les pompiers n'ont pu que constater le décès de la jeune fille. Les techniciens d'identification criminelle et le médecin légiste ont constaté, à leur arrivée, la présence de traces de sang autour de la jeune fille. Ses bijoux et sa veste ont été retrouvés sur le chemin non loin de son corps.

L'adolescente a "plusieurs dizaines de traces de coups de couteaux sur le haut du torse, les épaules, le visage et le cou et un couteau est resté planté au niveau de la gorge" a détaillé le procureur de la République, au cours de la conférence de presse. La victime, dont le nez a été brisé, porte aussi de nombreuses marques de défense sur les bras et les avant-bras, faites à l'arme blanche.

Qui est la victime ?

L'adolescente, âgée de 14 ans, est scolarisée en classe de quatrième au collège Victor Hugo de Lugny. Ses parents l'ont vue, la veille au soir, avant de se coucher et la croyaient encore dans son lit. Ce n'est que le matin, en partant à l'école, qu'ils ne l'ont pas trouvée à la maison. D'après leur témoignage, mercredi soir, elle paraissait joyeuse et ils n'ont rien "noté de marquant à ce stade" a précisé le procureur.

Qui est le suspect ?

Ce sont les témoignages des amies de la jeune fille qui ont rapidement orienté les enquêteurs vers le petit-ami de celle-ci. Après avoir rompu leur relation amoureuse, ils se voyaient à nouveau, le soir, entre minuit et quatre heures du matin, et ce depuis le début de la semaine. Dans le passé, ce garçon avait eu des paroles inquiétantes, invoquant l'idée de tuer quelqu'un, et notamment sa petite copine. Les jeunes avaient pris pour de l'humour noir ces déclarations, tout en se disant inquiets.

Le jeune homme, âgé de 14 ans lui aussi, a été arrêté au collège ce jeudi matin. Il a été placé en garde à vue pour "assassinat", c'est-à-dire un homicide volontaire avec préméditation. Il souffre de lésions au niveau des mains, compatibles avec des coupures d'après le médecin légiste, ainsi que de griffures.

Qu'a-t-il avoué ?

En garde à vue, il a immédiatement reconnu avoir volontairement tué sa petite-amie. Il a expliqué avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d'un rendez-vous avec la jeune fille. Il s'est ensuite muni d'un couteau, caché dans sa manche, puis, après avoir discuté quelques instants avec elle, lui a porté trois coups de couteaux au cou. Elle a alors tenté de fuir, mais il l'a rattrapée et l'a à nouveau frappée. Il est rentré ensuite chez lui, laissant sur place le couteau, et a été retrouvé à l'école ce jeudi matin.

Quelles sont les suites de l'enquête ?

Des analyses ADN de comparaison sont en cours, le suspect ayant notamment subit des prélèvements sous les ongles. Une évaluation psychiatrique doit aussi avoir lieu. Le cahier intime de la jeune fille va être examiné pour "préciser la nature des relations entre la victime et le gardé à vue" a continué le procureur de la République. L'adolescent n'a aucun antécédent judicaire. La seule chose que l'on sait c'est qu'il a été lui-même "victime de violences de la part de son père, en janvier" précise le procureur. Une enquête doit être menée pour approfondir cet axe.

Quelle est la peine encourue ?

Le parquet a retenu la qualification d'assassinat, punissable de réclusion criminelle à perpétuité pour les majeurs, mais, pour les mineurs, la peine maximale est de vingt années de réclusion criminelle. Une information judicaire va être ouverte. La garde à vue du jeune homme peut durer jusqu'à 48 heures.