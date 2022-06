Adolescente tuée en Saône-et-Loire : son petit ami de 14 ans mis en examen pour "assassinat" et écroué

L'adolescent de 14 ans, qui a avoué jeudi avoir poignardé à mort quelques heures plus tôt sa petite amie du même âge à Clussé, un village de Saône-et-Loire, a été mis en examen vendredi et écroué. "Une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation ou guet-apens (assassinat) a été ouverte ce jour et confiée à un juge d'instruction du pôle criminel du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône", a-t-on appris auprès du procureur de la République de Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon. Par ailleurs, l'adolescent a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt.

Plus tôt dans la journée, le procureur de la République avait confirmé que l'expert psychiatre qui a examiné l'adolescent avait conclu à une "altération importante du discernement, sans abolition de ce discernement, le rendant accessible à ce stade à une sanction pénale".

Pas d'abolition du discernement et une volonté évidente de tuer

L'enquête continue : les vêtements portés par le jeune homme lors du crime ont été saisis. De nouvelles auditions du gardé à vue ont également eu lieu. Elles mettent en évidence une volonté du jeune homme de tuer. "Il pensait que son acte pouvait être facilité par le fait que la victime l’aimait. Il disait s’être entraîné au maniement du couteau. Il décrivait les coups portés avec précision" décrit encore le procureur qui précise que l'adolescent a souhaité garder le silence suite à son incarcération.

L’autopsie de la jeune fille est encore en cours. La jeune Emma, 14 ans, a été retrouvée morte jeudi matin, un couteau planté dans le cou, près de la mairie de Clessé, en Saône-et-Loire. Peu après la découverte du corps, son petit-ami avait été arrêté au collège qu'ils fréquentaient tous les deux.