Adolescent victime d'un guet-apens à Nancy : quatre personnes interpellées

Nancy, France

L'enquête des policiers de Nancy a duré près de six mois. Ils ont interpellé ce mercredi 18 septembre, quatre hommes, mineurs en avril 2019, âgés de 15 à 17 ans, soupçonnés d'être les auteurs d'une violente agression sur un adolescent de 15 ans, boulevard du recteur Senn à Nancy.

L'adolescent agressé victime d'une amnésie partielle

Ce 3 avril 2019, le garçon a donné rendez-vous à une jeune fille avec qui il flirte pour manger ensemble. Quand boulevard du Recteur Senn à Nancy, il est attendu par quatre autres mineurs qui le frappent, lui donnent des coups de pied et des coups de poings. L'adolescent, blessé et choqué, porte plainte mais ne se souvient plus de l'agression avec précision, victime d'une amnésie partielle. Les enquêteurs ne disposent alors d'aucune information, pas de témoin, les agresseurs présumés ont pris la fuite.

Une agression sur fond de jalousie amoureuse, selon les premiers éléments

Ce mercredi 18 septembre, les policiers interpellent quatre garçons, dont le petit ami de la jeune fille qui accompagnait la victime. L'agression se serait déroulée sur fond de jalousie amoureuse, selon les premiers éléments de la police de Nancy. Les quatre hommes sont poursuivis pour violences volontaires aggravées par deux circonstances, l'agression en réunion et l'organisation d'un guet-apens. La jeune fille est, elle, poursuivie pour complicité, n'ayant pas révélé aux policiers l'identité des agresseurs. Les auteurs de violence présumée, tous mineurs au moment des faits vont comparaître le 17 décembre prochain, ils risquent cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.