Grenoble, France

Le cercueil blanc est porté par ses amis, vêtus de noir, jusque dans l’église, face à l'autel. On a posé dessus une photo d’Adrien, souriant, et une fleur blanche. Autour, quatre grands cierges qui brûlent. Au premier rang, les parents d’Adrien, sa sœur, ses grandes parents, ses oncles et tantes, ses cousins. Une messe traditionnelle est dite avec des chants en latin et les grandes orgues, pour accompagner Adrien Perez vers sa dernière demeure.

beaucoup d'anonymes étaient venus, malgré la chaleur, pour Adrien, par solidarité

Beaucoup d'anonymes sont venus lui rendre hommage, comme Roselyne, une grenobloise : "Dans leur chagrin, les parents voient qu'on est là pour les soutenir de tout notre cœur. Qu'il repose en paix."

Ils ne lui ont laissé aucune chance. Mathieu

A l'issue de la cérémonie, les amis d’Adrien se prennent dans les bras, en pleurs. Adrien, ils l'ont vu mourir sous leurs yeux, dimanche matin sur le parking de cette boite de nuit de Meylan. comme Mathieu. Il a été touché au poumon, mais il s'en est sorti : "C'était un ami magnifique, il aimait la vie, il souriait tout le temps. Ils ne lui ont laissé aucune chance" dit-il, en étouffant un sanglot.

Adrien m'a sauvé la vie, en perdant la sienne. Thibault

Thibault est là aussi. Ce fut le premier à se faire agresser par les trois jeunes, qui depuis ont été mis en examen : "J'étais K.O, à terre. Je ne me souviens de rien, mais je sais que c'est Adrien qui m'a sauvé la vie. Car ils voulaient me planter. Et c'est Adrien qui s'est pris le coup de couteau..."

Le cercueil quitte l'église, porté par les amis d'Adrien © Radio France - Véronique Pueyo

Un autre ami, Antoine, prend la parole : "Adrien est mort en héros. Mais je veux dire qu'on en a marre de cette ville, cette métro soi-disant apaisée, comme le dit le slogan des politiques. Il faut qu'on arrête d'être tué pour un mauvais regard, une cigarette, un mot de travers. Grenoble, c’est le Texas !"

A l'issue de la cérémonie, les amis d'Adrien pleurent ensemble © Radio France - Véronique Pueyo

Puis, le cortège funéraire a quitté Grenoble pour Claix, où Adrien a été inhumé dans l'intimité familiale.

Mercredi 8 août, les amis d'Adrien organisent une marche blanche à Grenoble et, disent-ils, ils espèrent un maximum de monde pour rendre hommage à leur ami disparu tragiquement à tout juste 26 ans.