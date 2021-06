Aérodrome de Péronne : un parachutiste du RAID se blesse sérieusement pendant un exercice

Le parachutiste, âgé de 33 ans, a manqué sa réception à l'issue de son exercice, et a fait une chute brutale à l'aérodrome de Péronne, dans l'est de la Somme, ce jeudi en fin de matinée. Son pronostic vital n'est pas engagé selon la gendarmerie, même si les blessures de la victime sont sérieuses.

Un parachutiste du RAID s'est sérieusement blessé ce jeudi en fin de matinée, lors d'un exercice à l'aérodrome de Péronne-Estrée-Mons, dans l'est de la Somme. Selon une source proche du dossier, le parachutiste se serait mal réceptionné à l'atterrissage et a fait une chute brutale. On ne sait pas de quelle hauteur s'est fait cette chute. Néanmoins, l'homme a des blessures sérieuses, notamment aux jambes et au dos. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon la gendarmerie.

La victime a été héliportée au CHU d'Amiens.