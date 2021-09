Aéronautique : les anciens salariés de l'usine Lauak devant les prudhommes de Bayonne

Après avoir saisi la justice en juillet dernier, d'anciens salariés de l'usine Lauak se sont retrouvés pour une première audience devant le conseil des prudhommes de Bayonne, ce lundi 27 septembre. Ils accusent le sous-traitant aéronautique de licenciement abusif.

52 ans, dont 22 chez Lauak

Brigitte a travaillé pour Lauak pendant 22 ans. D'abord en tant que femme de ménage, puis comme contrôleuse. "J'ai estimé ce que j'ai été, ce que j'ai fait, explique-t-elle, la voix enrouée. Nous sortir comme ça, sans excuses... J'ai 52 ans, à Pôle emploi on m'a dit que j'étais dans la catégorie du troisième âge. Ça ne me fait pas rire... Merci Lauak ! "

Il a fallu repartir de zéro, trouver un emploi, ou une formation. Parmi les ex-salariés, beaucoup ne pardonnent pas le plan d'embauches lancé par Lauak.

Un procès "pour l'exemple"

Les ex-salariés demandent entre 20 000 et 60 000 euros de dommages et intérêts. "L'argent, si on en touche, tant mieux. Mais on fait ça pour l'exemple, assure Javier, licencié après cinq ans chez Lauak. Même si la procédure n'aboutit à rien, il faut montrer à ceux qui se croient tout puissants que nous aussi on a des droits et qu'il faut les respecter"

Le bureau des Prud'hommes rendra son jugement le 20 juin prochain.