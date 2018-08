Une bagarre a éclaté ce mercredi à l’aéroport d’Orly entre Booba et Kaaris, deux célèbres rappeurs français, qui entretiennent une rivalité depuis plusieurs années. Le hall 1 du terminal Ouest a été fermé pendant une heure. Les deux hommes ont été interpellés et mis en garde à vue.

Orly, France

Les deux célèbres rappeurs français Booba et Kaaris se sont battus ce mercredi à l'aéroport d'Orly Ouest. La police a interpellé les deux groupes et les deux rappeurs qui ont été mis en garde à vue, indique une source policière. Le hall 1 de l'aéroport a été fermé pendant une heure.

#Orly Ouest Hall 1 : altercation passagers. Individus maîtrisés par la #police. Hall 1 temporairement fermé. Retards à prévoir pour les vols au départ du Hall 1. Suivez l’actualité de votre vol via : https://t.co/bKMKjXmtEN et sur les écrans pour vérifier la porte d’embarquement. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) August 1, 2018

La bagarre entre les deux hommes et leur bande a été filmée et les vidéos font le tour des réseaux sociaux. On y voit Booba vêtu d'un tee-shirt avec une main blanche et Kaaris avec un tee-shirt gris se frapper et se faire des balayettes. Les deux bandes se sont affrontées dans un magasin de parfums de l'aéroport. Le magasin a été retourné sous les yeux médusés des voyageurs.

Nouveau clip Booba feat kaaris - O.R.L.Y pic.twitter.com/DNeNKSIoMj — Wesley kams (@carlitokams) August 1, 2018

On ne connait pas les motifs de la bagarre mais les deux hommes ont l'habitude de se provoquer via les réseaux sociaux.