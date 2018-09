Les douanes d'Amiens enregistrent ces derniers mois une hausse des saisies de cigarettes à l'aéroport de Beauvais-Tillé. Cette année, plus de 435 kilogrammes de tabacs ont été saisis, contre 222 l'année précédente.

Les brigades de douanes d'Amiens et de Nogent-sur-Oise enregistrent ces derniers mois une hausse des saisies de cigarettes à l'aéroport de Beauvais-Tillé. Cette année, plus de 435 kilogrammes de tabacs ont été saisis, contre 222 l'année précédente. En mars dernier, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin faisait de la contrebande de cigarettes une de ses priorités.

Augmentation constante

Déjà cet été, les douaniers picards annonçaient avoir saisi plus de 130 kilogrammes de tabac sur des passagers aériens arrivant à l'aéroport de Beauvais-Tillé. Des augmentations qui s'expliquent par la "forte mobilisation" demandée par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Public. Mais aussi par l'augmentation du prix du tabac en France. "Il n’y aura _aucune tolérance_, que ce soit contre les grands réseaux criminels ou les opportunistes qui s’improvisent revendeurs transfrontaliers." avait alors déclaré le ministre.