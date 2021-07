Aéroport de Nantes : grève chez un sous-traitant, des perturbations à prévoir

Les salariés d'Aviapartner, entreprise spécialisée dans l'assistance et la logistique aéroportuaire, sont appelés à faire grève, ce vendredi. Ce mouvement social pour protester contre "la dégradation des conditions de travail", pourrait avoir des conséquences à l'aéroport de Nantes.

Les voyageurs qui fréquentent les aéroports, français notamment, ne peuvent pas les manquer. Visibles grâce à leur gilet jaune, les salariés d'Aviapartner sont ceux qui chargent, déchargent les bagages des avions et qui opèrent, entre autre, sur le tarmac des aéroports. Depuis plusieurs semaines, ils considèrent que leurs conditions de travail subissent "une forte dégradation". Pour tenter de faire pression sur la direction, la fédération FO des transports et services et la CGT appellent les salariés de l'entreprise à faire grève dans trois aéroports dont celui de Nantes, ce vendredi.

Un combat "contre la flexibilité et le renoncement des acquis sociaux"

Le syndicat Force Ouvrière dénonce notamment un "un dialogue social déficient" et veut défendre les "droits des salariés", qui subissent des "difficultés liées aux conditions de travail et aux horaires". A Nantes-Atlantique, la CGT regrette pour sa part "une flexibilité à outrance, un renoncement des acquis sociaux, sous couvert de la crise".

"Malgré les menaces de la direction de ne pas verser certaines primes aux salariés sous prétexte de l'usage qu'ils pourraient faire de leur droit de grève, la Fédération Équipement, Environnement, Transports et Services FO apporte son soutien aux syndicats Force ouvrière des escales d'Aviapartner et engage tous ses salariés à cesser le travail" pour "faire aboutir leurs revendications légitimes". Ce mouvement social pourrait entraîner d'importantes perturbations pour les passagers de plusieurs compagnies aériennes, dont Transavia.