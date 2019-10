Aéroport de Nantes, "On ne nous a pas dit toute la vérité" dit le maire de Saint Aignan de Grandlieu

"On ne nous a pas dit toute la vérité" déclare le maire de Saint Aignan de Grandlieu après l'annonce lundi, du choix du gouvernement pour le réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique.

Saint-Aignan-Grandlieu, France

Lundi, le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari, annonçait que l'aéroport de Nantes garderait une seule piste mais qu'elle serait rallongée, permettant ainsi de réduire le bruit pour les habitants qui vivent autour. Le centre-bourg de la commune de Saint Aignan de Grandlieu devra être déplacé. "On ne nous a pas dit toute la vérité ou, au moins, on a pas dit la vérité à ceux qui ne connaissent pas très bien le dossier" dit le maire. Jean-Claude Lemasson explique que "quand on regarde le dossier qui a été fourni à l'occasion de la venue du secrétaire d'Etat, les cartes de bruit sont minimalistes. Elles ne correspondent au futur plan d'exposition au bruit".

Une centaine de millions d'euros pour décentraliser le bourg

Ces "mensonges par omission" concernent aussi la cartographie des emprises foncières, explique l'élu qui cite les emprises d'une route qu'il faudra dévier. Sur le plan financier aussi, Jean-Claude Lemasson relève que les 15 millions de fonds de compensation ne suffiront pas. "On sait pertinemment que s'il faut décentraliser le bourg de la commune, il faudra faire des acquisitions, viabiliser et construire" explique le maire qui chiffre ces aménagements à une centaine de millions sur 25 à 30 ans.