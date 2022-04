Aéroport de Roissy : enquête pour un "incident grave" au cours d'un atterrissage annulé à la dernière seconde

Juste avant leur atterrissage à l'aéroport de Roissy (Val-d'Oise), mardi, les pilotes d'Air France du vol AF011 ont dû remettre les gaz. Un incident sérieux les a obligés à renoncer à se poser. Le boeing 777 venait de l'aéroport JFK de New York. Une enquête a été ouverte.

Les passagers du vol AF011 d'Air France, qui avaient embarqué à New York, ne semblent pas s'être affolés selon un témoignage de passager recueilli par nos confrères du Parisien. Pourtant, alors que leur avion était en dernière phase d'atterrissage, mardi sur l'aéroport de Roissy, les pilots ont dû remettre les gaz en catastrophe.

Les pilotes se seraient aperçus que l'avion ne répondait plus aux commandes et déviait de sa trajectoire. Ils renoncent alors, à la dernière seconde, à atterrir et tournent ensuite une dizaine de minutes au-dessus de Paris avant de se poser, sans encombre cette fois, indique ce témoin qui affirme ne pas avoir été réellement informé de l'incident par le commandant de bord.

Ce mercredi, le BEA, (Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation civile), indique qu'une enquête est ouverte.

De son côté Air France a publié une déclaration où elle"confirme que l'équipage du vol AF011 du 4 avril 2022 reliant New-York JFK à Paris - CDG en Boeing 777 a interrompu sa séquence d’atterrissage et effectué une remise de gaz lors de l’approche à Paris-Charles de Gaulle". Air France explique que "L’équipage a posé l’appareil normalement après une seconde approche".

La compagnie précise que "La remise de gaz est définie par les autorités, les constructeurs aéronautiques et Air France comme une procédure normale qui va dans le sens de la sécurité. Les équipages sont formés et régulièrement entraînés à ces procédures pratiquées par l'ensemble des compagnies aériennes afin de garantir la sécurité des vols et des passagers qui sont des impératifs absolus pour Air France".

