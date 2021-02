Aéroport de Vatry : une indemnité de 170 000 euros versée à l'ancien directeur fait tiquer Anticor51

L'association Anticor qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique se dit surprise que l'ancien directeur de l'aéroport de Vatry qui a démissionné en mai 2019, puisse toucher une telle somme. 170 586 euros, c'est 11,5 ans de smic relève l'association. Une indemnité votée en conseil d'administration de l'Établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry et à l'unanimité des sept élus présents. Une indemnité "au regard des services rendus" lors de l'évolution des statuts de l'aéroport précise le pv des délibérations du 3 juin 2019. Dans un communiqué de presse, adressé aux médias, Anticor51 explique avoir eu accès au contrat de travail de l'ex-directeur et qu'il ne prévoyait pas une telle prime." Aucune clause contractuelle ne semble la justifier" écrit Anticor51. D'où la saisine du parquet de Châlons-en-Champagne. La procureur, Ombeline Mahusier, nous a confirmés qu'une enquête avait bien été ouverte pour vérifier s'il y avait infraction.

De l'argent public

Si Anticor51 s'interroge sur la légalité du versement de cette indemnité de 170 586 euros bruts, c'est bien parce qu'il s'agit d'argent public. La gestion de l'aéroport de Vatry -dans le cadre d'un Établissement public à caractère commercial, un EPIC- relève du conseil départemental de la Marne. L'indemnité a été votée en conseil d'administration. La délibération transmise en préfecture de la Marne. On ignore si elle a été vérifiée dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le préfet.

Le conseil départemental de la Marne doit publier un communiqué en réponse dans la soirée.