Grenoble, France

C'est “le troisième” dans l'affaire du meurtre d'Adrien Perez, le 29 juillet à Meylan. Après Younes et Yanis E. H., deux frères mis en examen l'un pour meurtre et l'autre pour tentative de meurtre, déjà en détention provisoire, ce troisième jeune homme risque lui aussi un placement en détention. Âgé de 20 ans, cet habitant de Saint-Martin-d'Hères en Isère, est lui mis en examen pour violence en réunion. La chambre de l'instruction de Grenoble doit ainsi se prononcer, après l'appel déposé par le parquet de Grenoble concernant la décision qui a autorisé la liberté sous contrôle judiciaire de ce dernier.

La vidéosurveillance au cœur des débats

Mercredi matin, alors qu'une marche blanche devait se tenir dans Grenoble plus tard dans la journée en mémoire d'Adrien, les magistrats ont entendu l'avocat du troisième jeune homme et celui de la partie civile. Les débats se sont d'ailleurs attardé sur son rôle dans la bagarre : "On voit sur la vidéo mais surtout à travers les témoignages des protagonistes, qu'il n'est pas intervenu de manière violente et n'a blessé personne" explique son conseil, Bernard Ripert.

Pourtant, en retraçant les faits, la juge évoque la présence de ce troisième homme, reconnaissable à ses cheveux décolorés sur la vidéo. Il aurait frappé des amis d'Adrien Perez qui s'en prenaient aux frères Younes et Yanis E. H., avant de retourner à sa voiture.

L'un des catalyseurs qui aboutit au drame

Sa participation, Denis Dreyfus, l'avocat des parties civiles, n'en doute pas. Pour lui, la présence de ce jeune homme aux côtés des deux autres présumés coupables justifie sa participation au drame et signifie qu'il a une responsabilité identique : "C'est une scène unique de violence. Elle se déroule en une minute pour arriver à un désastre. Celui qui participe, sans couteau, à cette bagarre va affaiblir le groupe des victimes, il est aussi à sa façon l'un des catalyseurs qui aboutit au drame."

L'avocat des parties civiles l'accuse d'avoir porté des coups sur deux victimes ainsi que d'avoir bousculé une jeune fille du groupe d'Adrien Perez. Pour lui, il ne peut pas y avoir d'autre décision que le placement en détention.

“Laissez lui la possibilité de construire son avenir” – Maître Ripert, avocat du jeune homme

Cette décision "détruirait" la vie de son client, estime Bernard Ripert. Devant la chambre d'instruction, il a dressé le portrait d'un jeune homme sans antécédents judiciaires, venant de décrocher son bac et ayant des projets d'avenir : il doit notamment intégré une école de commerce à la rentrée. "Il perdrait tout ! Sa place dans une école privée de commerce, son logement sur place. Il perdrait ses chances de réinsertion" a souligné l'avocat avant de s'adresser aux juges : "Laissez lui la possibilité de construire son avenir, d'évoluer dans la société. Ne brisez pas sa jeune existence !"

La chambre d'instruction doit rendre sa décision lundi 13 août.