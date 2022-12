Affaire Adrien Quatennes : des militantes de Nous Toutes réclament la démission du député LFI du Nord

"Adrien Quatennens est coupable de violence. Adrien Quatennens est un agresseur. Et aucun agresseur n'a sa place au sein de l'Assemblée Nationale. Nous appelons à sa démission", a déclaré ce mardi Amy Bah, du collectif Nous Toutes de Lille alors que le député LFI du Nord comparait en audience de plaider-coupable pour la gifle qu'il a reconnu avoir donné à son épouse.

"Adrien Quatennens, nous nous adressons à vous. Il s'agit ici d'être crédible et cohérent dans les combats que vous prétendez mener", a ajouté la porte-parole du collectif, "Il s'agit après avoir été reconnu coupable, à minima de protéger la voix des femmes du Nord et de France, de respecter la douleur des victimes de violences conjugales et donc de partir, de démissionner de vos fonctions. Jusqu'ici, nos voix n'ont pas été entendues".

"Si on ne nous entend pas, nous allons nous imposer. Nous allons poursuivre nos actions contre tous les agresseurs tels que Adrien Quatennens, et apporter notre soutien à celles qui en ont besoin. Nous allons continuer à marcher pour que la lutte contre les violences conjugale et sexuelles devienne incontournable dans le débat politique", a ajouté Amy Bah.

Accusé de violences physiques et psychologiques par son épouse, Adrien Quatennens a reconnu une gifle et des SMS répétés après leur séparation. Le député LFI du Nord est jugé ce mardi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que l'on appelle également la procédure du " plaider-coupable ".

Derrière les militantes de Nous Toutes rassemblées devant le palais de justice, des soutiens du député LFI du Nord scandent : "Adrien, reviens !"