Affaire "Air Cocaïne" : Christophe Naudin condamné à cinq ans de prison par la justice de République Dominicaine

Accusé d'avoir favorisé l'évasion des pilotes français impliqués dans l'affaire de trafic de drogues "Air Cocaïne" en République dominicaine en 2015, Christophe Naudin a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison. Il pourra purger sa peine en France.

Le Français Christophe Naudin a été condamné, jeudi, à cinq ans de prison par un tribunal de République dominicaine pour "association de malfaiteurs et violation de la loi sur les drogues", en raison de sa participation à la fuite de deux pilotes d'avion impliqués dans une affaire de trafic de drogues. Cette décision du juge valide un accord conclu entre toutes les parties : en avril, Christophe Naudin avait accepté de reconnaître sa culpabilité et de voir sa peine fixée à cinq ans de prison et 33.000 dollars d'amende.

Expert en sûreté aérienne, Christophe Naudin purge sa peine dans la prison de Najayo, où il est détenu depuis mars 2016 après avoir extradé d'Egypte vers la République Dominicaine. Mais l'accord conclu avec le parquet général prévoit qu'il puisse purger sa peine dans une prison française, à condition que la France en fasse la demande.

Christophe Naudin était accusé d'avoir participé, en octobre 2015, à l'élaboration du plan qui a permis à Bruno Odos et Pascal Fauret, deux pilotes français, de s'enfuir de République Dominicaine. Les deux hommes avaient été condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue : ils avaient été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à décoller à bord d'un Falcon 50 avec 680 kilos de cocaïne à son bord.