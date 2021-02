Affaire Albrecht dans le vignoble alsacien : la colère des victimes

Les victimes de l'affaire Albrecht ont de nouveau manifesté mercredi 17 février devant le tribunal de Colmar. Elles ont été déboutées de leur demande de préjudice moral dans cette affaire de faillite d'un négociant en vin alsacien, et condamnées à lui verser 1.000 euros.

Des viticulteurs alsaciens et la Confédération paysanne manifestent mercredi 17 février à Colmar devant le tribunal. Ils vont remettre symboliquement un chèque de 1.000 euros à la justice. Cela correspond à la somme due à Jean Albrecht par le collectif des viticulteurs et par la Confédération paysanne. Ils avaient réclamé des préjudices moraux à l'ancien viticulteur d'Orschwihr, mais ont été déboutés puis condamnés en décembre 2019 à payer 1.000 euros à Jean Albrecht.

Une double peine

"Une double peine" selon les protagonistes. Les victimes racontent notamment des "drames dans les familles vigneronnes consécutifs à la faillite frauduleuse : le suicide de Gérard Goepp, miné par les années de procédures, des cancers, burn-out, dépressions…"

Jean Albrecht, négociant en vin, avait fait faillite en 2013 après avoir laissé un passif de 13 millions d'euros. Une centaine de viticulteurs qui lui vendaient du raisin n'avaient pas été payés. En février 2020, Jean Albrecht a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et une interdiction à vie de diriger ou gérer une entreprise commerciale. Certaines victimes avaient tenté de faire valoir des préjudices moraux et corporels, et les dommages causés à la filière des vins d’Alsace. Mais elles n'ont pas été entendues par la justice qui estime qu'il n'y a pas d'autre préjudice que la liquidation judiciaire.

La Confédération paysanne impliquée dans ce dossier. © Radio France - Antoine Balandra