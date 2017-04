Affaire Albrecht : les viticulteurs lésés espèrent un procès

Depuis la faillite en 2012 du négoce de vins, SA Albrecht, installé à Orschwihr, 80 viticulteurs alsaciens ne sont pas au mieux. Il n'ont jamais été payés de leur récolte. Certains ont perdu entre 50 000 et 150 000 euros. La confédération paysanne s'est mobilisée pour eux, ce mardi à Colmar.

Alors que cela fait plus de 4 ans que l'affaire Albrecht a éclaté. Aucun procès n'est à l'horizon. Ce mardi, devant le tribunal de grande instance de Colmar, la confédération paysanne s'est mobilisée pour les viticulteurs lésés. L'organisation a demandé à la justice d'élargir l'enquête, qui met dans la difficulté de nombreux vignerons, pour une action pénale.

Passif dans tout le vignoble

En 2012, Albrecht SA, société de négoce de vin installée à Orschwihr, a fait faillitte puis a été liquidée en 2013 . Elle a laissé un passif de 13 millions d'euros et des impayés dans tout le vignoble. 80 familles qui vendaient leur raisin à la société Albrecht ont subi de grosses pertes, de 50 000 à 150 000 euros et depuis, elles n'ont pas été remboursées.

La confédération paysanne mobilisée auprès des viticulteurs lésés © Radio France - Guillaume Chhum

Demande de justice

Alors que la confédération paysanne redoute un non lieu, elle a demandé dans une lettre écrite au juge d'instruction un élargissement de l'enquête, afin que l'Expert financier Moncorgé commis dans cette affaire, dispose de tous les éléments nécessaires pour savoir où son passés les 13 millions d'euros de passifs .

En août 2015, une information judiciaire a été ouverte pour banqueroute, escroquerie et bilan inexact à l'encontre de la société Albrecht installée à Orschwihr. Et il y a quelques jours, on a appris que 120 parties civiles ont été déboutées de leur demande de se greffer sur la plainte déposée au pénal par l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

C'est bizarre que les gens qui ont fait cela ne soient pas punis": Jean-Pierre Herr, viticulteur lésé

Parmi les viticulteurs lésés qui avaient fait le déplacement, il y avait Jean-Pierre Herr, installé à Guertwiller dans le Bas-Rhin. " Il n 'y a pas de justice en France. Tous les jours et toutes les nuits, je pense à cette affaire."