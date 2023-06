Affaire Aldigé-Etchegaray : la Cour de Cassation annule la condamnation du président du BOPB

La décision de la cour de cassation est tombée ce mardi 6 juin 2023. La plus haute instance judiciaire de France annule la condamnation pour "diffamation" prononcée à l'encontre de Jean-Baptiste Aldigé par le tribunal de Bayonne le 6 avril 2021. Une décision qui avait été confirmée par la cour d'appel de Pau le 19 mai 2022 . A cette époque, le président du BOPB avait été condamné à 1000 euros d'amende et à verser deux euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au maire de Bayonne Jean-René Etchegaray.

Un oubli qui change tout

Selon la Cour de Cassation, c'est une erreur du tribunal qui justifie de casser les premiers jugements : les magistrats de la palois n'avaient pas précisé à Jean-Baptiste Aldigé qu'il pouvait, lors de l'audience, garder le silence. Une erreur qui n'a pas échappée à l'avocat du président du BOPB Maitre Olivier Couleau.

A l'origine de toute cette affaire, l e président de l'agglomération Pays basque n'avait pas apprécié que le patron du club de rugby de Biarritz laisse entendre, lors d'une réunion publique, que la ville de Bayonne parvenait à attirer des groupes de travaux publics pour investir à l'Aviron Bayonnais... contrairement à la ville de Biarritz.

Le dossier pourrait ne pas s'arrêter là. Un nouveau face à face entre les deux hommes pourrait avoir lieu devant la cour d'appel de Pau, si Jean-René Etchegaray estime devoir continuer la procédure.