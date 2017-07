Affaire Alexandre Junca : Claude Ducos clame toujours son innocence à sa sortie de prison

Claude Ducos, 77 ans, a fini de purger sa peine de trois ans de prison. Il est sorti ce vendredi matin du centre pénitentiaire de Mont de Marsan. Il a de nouveau clamé son innocence sur le parking de la prison.

Claude DUCOS est sorti de prison comme prévu ce vendredi matin. Il était attendu par une sœur, un frère et son avocate devant le centre pénitentiaire de Mont de Marsan. Le retraité de Cabidos a été condamné à 3 ans dans l'affaire Alexandre Junca pour avoir découpé et fait disparaître le cadavre de l'adolescent tué en juin 2011 à PAU. Il aura passé 700 jours en prison dont 16 mois en préventive. A sa sortie de prison il a déclaré être totalement innocent, malgré tous les indices qui ont conduit à sa condamnation. C'est ce qu'il répète depuis sa garde à vue et ce qu'il a dit devant les deux cours d'assises qui l'ont déclaré coupable de recel de cadavre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre, dissimulation de preuves et non dénonciation de crime.

Claude Ducos avec son avocate sur le parking de la prison de Mont de Marsan © Radio France - Daniel Corsand

"Je n'ai pas eu de chance aux interrogatoires"

Claude Ducos ne va pas revenir vivre en Béarn, même si sa condamnation ne lui impose pas d'interdiction de séjourner dans sa région d'origine. Avant de quitter Mont de Marsan, il a voulu clamer son innocence, une dernière fois.

J'ai payé plus que ma dette puisque je n'ai rien fait. Qu'est ce que vous voulez que je ressente? Je suis là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu de chances aux interrogatoires et bien sûr que je n'ai rien fait. C'est la justice qui n'est pas juste—Claude Ducos

