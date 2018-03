Besançon, France

Jonathann Daval a rencontré le juge d'instruction chargé de l'enquête sur la mort de son épouse Alexia, vendredi 9 mars. C'est la première fois que ce jeune homme de 34 ans était entendu depuis sa mise en examen, le 30 janvier, pour meurtre sur conjoint. Selon l'AFP, au cours de cette audition d'une heure et demie, il a maintenu les propos tenus à la fin de sa garde à vue : il affirme avoir tué Alexia Daval, accidentellement, lors d'une dispute dans la nuit du 27 au 28 octobre, chez eux, à Gray-la-Ville. Il conteste avoir brûlé son corps, retrouvé le 30 octobre dans une forêt.

Jonathann Daval aurait dû être entendu le 1er mars, mais l'interrogatoire avait été annulé à cause des conditions météo. Le suspect est incarcéré à Dijon.

L'autopsie montre qu'Alexia Daval a été violemment frappée et étranglée à mains nues, ce qui fait dire à la procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot que "la mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement". Depuis la mise en examen de leur gendre, les parents d'Alexia Daval sont sortis de leur silence, notamment pour défendre la mémoire de leur fille : le défenseur de Jonathann Daval a laissé entendre que son client aurait pu se sentir écrasé par la personnalité de son épouse et que le couple rencontrait de fortes tensions.