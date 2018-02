L'avocat de la famille Daval, Jean-Marc Florand était l'invité de l'émission hebdomadaire le "Forum de la Presse" et il a condamné l'intervention de la secrétaire d'état Marlène Schiappa, et vivement critiqué les avocats parisiens accablant sur les plateaux TV son confrère Randall Schwerdorffer.

Ce vendredi midi, le Forum de la presse, l'émission hebdomadaire de débats de France Bleu Besançon était consacrée à l'affaire Alexia Daval. Jean-Marc Florand , l'avocat de la famille Daval, partie civile faisait partie des invités aux côtés de la bâtonnière élue Emmanuelle Huot, du barreau de Besançon, et de Christine Perrot la présidente de "solidarité femmes" dans le Doubs. L'avocat Jean Marc Florand est revenu sur les événements de cette folle semaine judiciaire, l'arrestation du mari d'Alexia Daval, les aveux, la stratégie de défense des avocats du mari, sans oublier les déclarations de la secrétaire d'état Marlène Schiappa.

L'intervention d'une ministre dans le judiciaire, ça s'appelle une pression, et c'est inacceptable

A propos de la sortie de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui a jugé mercredi "proprement scandaleux" de mettre en avant la "personnalité écrasante" d'Alexia Daval, dont le mari a avoué le meurtre, demandant "d'arrêter de trouver des excuses" aux féminicides, voilà que ce que déclare Jean Marc Florand :

« Non seulement je suis partie civile, je ne comprend pas, mais je condamne ( ...) parce qu’il ne faut pas tout confondre, il faut rappeler que si on est en démocratie depuis un certain nombre d’années, c’est pare ce qu’il y a un principe de séparation des pouvoirs, entre l’exécutif, le judiciaire, et à partir du moment quelque soit le motif, l'exécutif commence à se mêler du judiciaire, on l’a assez reproché au gouvernement précédent, et à celui d’avant c’est injustifiable, donc le combat des femmes, le combat contre la violence Ok, L’intervention d’une ministre membre de exécutif, dans le judiciaire, ça s’appelle une pression et c’est inacceptable, et aucun combat ne peut justifier ça. »

Toujours dans le cadre du Forum de la Presse de France Bleu Besançon Jean Marc Florand a tenu aussi à saluer l’attitude de son confrère Randall Schwerdorffer, pourtant très critiqué par des confrères avocats parisiens

" Un- j’ai été épargné par les critiques de ces éminents confrères parisiens, quelque part j’en suis content, mais deux- c’est toujours facile quand on est dans les studios à Paris, à travers le prisme parisien de critiquer des confrères provinciaux qu’on ne connait pas, dans des dossiers dont on ignore tout, et quelque part de faire l’intéressant sur les plateaux; mais moi ce qui m’a choqué, c'est que des confrères viennent faire part de leurs sentiments peu confraternels, je ne trouve pas ça très bien, sans faire de corporatisme.

Mais qu’ils se transforment en procureur ou bâtonnier de l’ordre, ce qu’ils ne sont pas, et qu’ils demandent quasiment ouvertement, l’ouverture de procédure disciplinaire contre Maitre Schwerdorffer, alors là je trouve ça parfaitement scandaleux"

