Gray, France

L'avocat de la famille d'Alexia Daval s'est exprimé ce lundi soir après le placement en garde à vue de Jonathann Daval, et de la perquisition dans le pavillon du couple une partie de la journée à Gray la Ville. La jeune femme de 29 ans avait disparu lors d'un jogging près de Gray en Haute-Saône en octobre dernier. Son corps en partie brûlé avait été retrouvé peu après. La procureure de Besançon avait expliqué que sa mort était liée à une asphyxie.

Les parents d'Alexia n'ont pas de doute

En l'état actuel de sa connaissance du dossier, les parents ne doutent pas que leur gendre sorte lavé de tout soupçons de cette garde à vue affirme leur avocat, Jean-Marc Florand.

"Les parents ont une confiance totale en leur gendre et beau frère. Cette confiance ils l'avaient déjà avant la mort d'Alexia Daval. Elle n'a jamais été ébranlée après l'assassinat et aujourd'hui elle est intacte car aucune élément ne leur permet de remettre en cause la confiance qu'ils lui accordent depuis dix ans".

Ce serait perdre leur fille une deuxième fois, si à l'issue de la garde à vue Jonathann Daval devait être impliqué dans le meurtre - Jean-Marc Florand l'avocat de la famille

Un acte de procédure nécessaire

Jean-Marc Florand explique que la garde à vue est une mesure certes contraignante car elle empêche d'aller et venir, mais que c'est aussiun cadre juridique protecteur qui permet d'avoir accès à un avocat. Pour maître Florand : "Il aurait été inenvisageable et tout à fait scandaleux qu'à ce stade de l'enquête que Jonathann Daval ait été entendu autrement que sous le régime de la garde à vue".

Pour maître Florand avec cette garde à vue l'enquête prend un grand coup d'accéléréateur.

Le pavillon du couple Daval pendant la perquisition © Radio France - Jean-Francois Fernandez

