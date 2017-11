Affaire Alexia Daval : l'avocat du mari estime que c'est l'entourage proche qui est visé

Après avoir discuté avec son client, Jonathann Daval, l'avocat du mari Me Randall Schwerdorffer déclare sur France Bleu Besançon que la résolution de l'affaire pourrait-être "rapide", "c'est l'entourage proche géographique et pas seulement affectif qui est visé".

Plus de deux semaines après la découverte du corps d'Alexia Daval, maitre Schwerdorffer qui défend le mari de la victime est plutôt optimiste quant au dénouement de l'enquête. On sait, dit il, que le nombre d'indices relevés est très important. Sur les soupçons qui pèsent sur les proches, maitre Schwerdorffer précise : "L'entourage proche ce n'est pas seulement la famille ça peut être au délà mais c'est aussi l'entourage proche sur un plan géographique pas uniquement sur un plan affectif". Comme maitre Florand qui défend les parents d'Alexia, maitre Schwerdorffer est convaincu d'un dénouement rapide mais il précise : "rapide ça peut être un mois, deux mois d'ici la fin de l'année." Ce désir de connaitre la vérité est évidemment partagé par la famille. Maitre Schwerdorffer a rencontré Jonathann Daval, comme toute sa famille it l'avocat "ce sont des gens posés pas dans la vindicte, ils veulent savoir ce qui s'est passé mais surtout ils ne veulent pas que la justice se trompe d'auteur".

"C'est l'entourage proche qui est visé" Copier

"La procureure de la république dit des choses contradictoires" dit maitre Schwerdorffer

Il y a une semaine, la procureure de la république de Besançon tenait une conférence de presse pour rectifier une information donnée quelques jours plus tôt par l'agence france presse qui affirmait que la victime aurait été étranglée mais pas violée. Pour la procureure de la république de Besançon, la victime a probablement été asphixiée mais aucune certitude concernant l'absence de viol . Cette déclaration surprend maitre Schwerdorffer : "la procureure de la république dit 2 choses contradictoires et cela crée une difficulté en procédant de la sorte cela donne lieu une multitude d'interprétations." Pour l'avocat , la procureure aurait du tout dire sur les résultats de l'autopsie ou ne rien dire.

"Madame la procureure de la république dit des choses contradictoires qui créent une difficulté" Copier

"faire taire les rumeurs"

Maitre Schwerdorffer veut aussi que cessent les rumeurs. l'avocat du mari compte se mettre d'accord avec l'avocat des parents maitre Florand pour arrêter une façon commune de parler de ces rumeurs car elles touchent des proches d'Alexia . "Il y a des gens qui pointent du doigt dans des rumeurs persistantes un membre proche d'Alexia". "Il n'y a pas de tabou nous en parlerons dans les prochains jours" conclue maitre Schwerdorffer.