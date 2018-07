Au lendemain de la conférence de presse de Me Florand l'avocat de la famille d'Alexia, c'est l'avocat de Jonathann Daval qui réagit. Non, son client n'est pas "dingo", dit Randall Schwerdorfer, et "Oui il y a eu une complicité dans ce meurtre".

Besançon, France

Invité de la matinale de France Bleu Besançon, ce vendredi, l'avocat de Jonathann Daval, est revenu sur les informations de nos confrères de RTL. Me Randall Schwerdorffer ne confirme pas les cinq fractures du crâne décelées par les médecins légistes sur le corps d'Alexia Daval, retrouvée morte le 30 octobre 2017 à Gray en Haute-Saône. "Je n'infirme pas non plus" a ajouté l'avocat du principal suspect.

Jonathann Daval est revenu sur ses aveux devant le juge d'instruction de Besançon mercredi 4 juillet, accusant son beau-frère. En janvier, il avait pourtant avoué avoir tué son épouse Alexia à son domicile.

"La santé mentale de Jonathann Daval est totalement intacte"

"Il me semble que des déclarations de Jonathann Daval, que je ne vous livrerai pas, sont très claires, selon l'avocat du mari. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a une complicité dans cette histoire. Comme Me Florand [l'avocat de la famille d'Alexia Daval] sur ce point là, je n'ai aucun doute sur une complicité."

Me Randall Schwerdorffer est également revenu sur les propos de l'avocat de la famille d'Alexia Daval. "Je ne partage pas son avis sur l'état mental de Jonathann Daval. D'abord parce-que je le connais. je le vois régulièrement et je peux vous assurer que sa santé mentale est totalement intacte. Il continue : "c'est quelqu'un avec qui nous avons des discussions constructives, qui est parfaitement cohérent dans son discours et parfaitement cohérent dans les nouvelles explications qu'il a donné au juge d'instruction."