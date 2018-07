Les parents et la sœur d’Alexia Daval sont reçus ce mercredi 4 juillet par le juge d’instruction à Besançon. Le mari d’Alexia, Jonathann Daval, mis en examen pour "meurtre sur conjoint" a été entendu la semaine dernière. Ses avocats devraient s'exprimer ce mercredi.

Besançon, France

Une semaine après l’audition de Jonathann Daval devant un juge d’instruction, les parents de son épouse Alexia ainsi que sa sœur sont reçus ce mercredi 4 juillet au palais de justice de Besançon. Jonhatann Daval est mis en examen depuis janvier pour "meurtre sur conjoint". Il a reconnu avoir tué sa femme lors d’une dispute, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 au domicile du couple à Gray en Haute-Saône.

C’est le juge d’instruction qui a demandé à voir rapidement la famille de la victime. « Le juge d’instruction a tenu absolument à nous recevoir cette semaine. On ne sait pas encore pourquoi mais ça doit être grave », a déclaré leur avocat, Me Jean-Marc Florand à l'Est Républicain.

Une semaine après l’audition de Jonhathann Daval, il pourrait y avoir de nouveaux éléments.

Toujours des interrogations

Il reste de nombreux points à éclaircir et des questions en suspens. On sait que le corps d’Alexia a été enveloppé dans un drap pris dans la maison du couple puis transporté dans le véhicule de Jonathann. Il reste à établir la chronologie des faits, le mobile du crime et son mode opératoire.

Il y a plusieurs incohérences entre les déclarations du suspect, les constatations des enquêteurs et les conclusions de l’autopsie. Alors que Jonhatann Daval a déclaré qu’il voulait "maîtriser" sa femme au terme d’une violente dispute, le médecin-légiste, a conclu à un décès par strangulation. Il a aussi relevé de nombreuses traces de coups portés avec une grande violence.

Les avocats de Jonhatann sont restés muets jusqu’ici sur les déclarations de leur client lors de son audition du 27 juin mais devraient s'exprimer ce mercredi.