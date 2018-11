Affaire Alexia : devant le juge, Jonathann Daval continue à accuser son beau-frère

Les avocats de Jonathann Daval, Me Spatafora et Schwerdorffer, le 29 novembre.

Besançon, France

Devant le juge d'instruction, Jonathann Daval a maintenu ce jeudi sa dernière version, selon laquelle c'est son beau-frère Grégory Gay qui a étranglé Alexia, en octobre 2017. Le principal suspect dans cette affaire a été interrogé durant quatre heures et demie par le magistrat instructeur au palais de justice de Besançon. L'informaticien de 34 ans a été confronté aux éléments du dossier d'instruction, et notamment, 42 expertises réalisées depuis la découverte du cadavre partiellement brûlé de son épouse.

L'ensemble des investigations convergent vers la culpabilité de Jonathann Daval" - Une source judiciaire

Selon une source judiciaire, "l'ensemble des investigations convergent vers la culpabilité de Jonathann Daval". Ses aveux de janvier 2018, lorsqu'il a reconnu avoir étranglé Alexia lors d'une dispute qui a mal tourné, "correspondent à tous les éléments du dossier". C'est à ce moment-là que le jeune homme a été mis en examen pour meurtre sur conjoint.

Mais en juin, le suspect a changé de version puisqu'il affirme désormais, et il l'a redit ce jeudi devant le juge, que c'est son beau frère Grégory Gay qui a tué Alexia alors qu'elle faisait une crise d'hystérie, et que la belle-famille a conclu un pacte du silence pour dissimuler les faits. Une "version cohérente" selon l'un des avocats du mari, Me Randall Schwerdorffer.

à lire aussi Les questions auxquelles Jonathann Daval sera confronté devant le juge d'instruction à Besançon

Jonathann Daval reviendra à Besançon le 7 décembre pour deux confrontations distinctes, avec la soeur d'Alexia et son mari, Stéphanie et Grégory Gay, puis avec les parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, tous parties civiles.