Affaire Alexia : émotion et recueillement à Gray pour la messe de la Toussaint

Alexia et sa famille étaient dans tous les esprits ce mercredi matin, à l'occasion de la messe de la Toussaint en l'église Notre Dame de Gray en Haute-Saône. Les tests ADN ont confirmé que le corps calciné retrouvé dans un bois est bien celui de la jeune joggeuse de 29 ans disparue samedi.

"Comment notre communauté peut-elle se remettre d'une telle blessure ?" Lors de la traditionnelle messe de la Toussaint à Gray c'est par ces mots très forts que le père Laurent Bretillot a évoqué la mémoire d'Alexia et le drame qui touche cette famille bien connue de Gray en Haute-Saône. Les tests ADN l'ont confirmé, le corps calciné retrouvé lundi par les gendarmes sous des branchages dans le bois de Velet est bien celui de la jeune femme de 29 ans, qui avait disparu lors de son jogging samedi, comme l'a indiqué le procureur de la république de la Haute Saône Emmanuel Dupic dans un communiqué ce mercredi matin.

Respecter la dignité des proches d'Alexia"

La cérémonie a débuté par une prière silencieuse pour Alexia et sa famille. Dans l'église Notre Dame de Gray, plusieurs centaines de personnes ont assisté à la célébration, dans une atmosphère particulièrement recueillie. "Nos pensées, nos coeurs sont en permanence tendus vers son mari, sa soeur, ses parents, toute sa famille. Parler de pardon aujourd'hui est indécent devant de tels actes, a poursuivi le prêtre, mais pour autant nous ne prendrons pas le poison de la vengeance. Ce serait encore faire de la publicité à l'horreur. Il nous reste notre présence discrète pour respecter la dignité des proches d'Alexia. "

La plupart des fidèles ont appris la nouvelle sur le parvis de l'église, à la sortie de l'office. "On est tous très attristés de cette nouvelle, on pense tous aux proches et à la famille, à ceux qui restent. On prie pour eux", confie un jeune père."Que faire à part prier et demander des grâces pour la famille ?", s'interroge une croyante. D'autres se disent désemparés face à ce crime. Certains pensent à organiser une marche blanche en mémoire de la victime ou proposent d'aller courir ensemble le long de la Saône pour ne pas succomber à la peur.