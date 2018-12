Affaire Alexia : Jonathann Daval confronté à sa belle-famille

C'est une journée importante dans le dossier Daval. Ce vendredi matin ont lieu les confrontations entre Jonathann Daval, mari et meurtrier présumé de sa femme Alexia, et sa belle-famille, parties civiles. Les quatre confrontations se tiendront dans le bureau du juge d'instruction, à Besançon.

Besançon, France

C'est ce vendredi à 9h30 que débuteront les confrontations entre Jonathann Daval, mari et meurtrier présumé de sa femme Alexia, et sa belle-famille, parties civiles. Quatre confrontations sont prévues, dans le bureau du juge d'instruction, en présence à chaque fois des avocats de chacun : Jonathann face à Grégory Gay, son beau-frère, puis face à Stéphanie, sa belle-soeur, face à Jean-Pierre Fouillot, son beau-père, et enfin Isabelle Fouillot, sa belle-mère.

Il y a huit jours, Jonathann Daval a été entendu pendant 4h30 par le juge d'instruction. Il a maintenu sa dernière version de la mort de son épouse. Et a affirmé une nouvelle fois, que c'est son beau-frère Grégory Gay qui a étranglé Alexia, en octobre 2017.

Enfin la vérité?

Alors que peut-il se passer à l'issue de ces confrontations ? Tout simplement la découverte de la vérité. C'est possible selon l'un des avocats de Jonathann, Me Schwerdorffer. Car "cette vérité quelqu'un la connait dit-il, et ne l'a pas toute dite. Or ce matin, tous les protagonistes seront là".

Une nouvelle version pourrait donc apparaître. Elle pourrait venir de Jonathann, mais aussi de Grégory Gay, son beau-frère. Et c'est bien tout l'enjeu de ces quatre confrontations. Il n'y aura pas d'un côté la belle-famille et de l'autre Jonathann. Mais bien des faces à faces individuels.

La plus chargée émotionnellement : Jonathann face à sa belle-mère selon Me Schwerdorffer

Si Me Portejoie, avocat de Grégory Gay, assure que son client a de nombreuses questions à poser à Jonathann, c'est de la confrontation avec la mère d'Alexia, que pourrait, selon Me Schwerdorffer, "émerger quelque chose". Elle sera la plus chargée émotionnellement, car les liens entre Jonathann et ses beaux-parents étaient très forts. Le mari d'Alexia appelait sa belle-mère "maman" et si les liens se sont transformés, ils ne peuvent avoir disparu.