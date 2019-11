Affaire Alexia Daval : l'instruction est close, l’avocat de Jonathann ne veut pas d'un procès manichéen

Besançon, France

Avec la clôture de l'information judiciaire annoncée mardi 19 novembre, l'affaire Alexia Daval entre dans une nouvelle phase. L'instruction est terminée et le procès devrait se tenir courant 2020, devant la cour d'assises de Haute-Saône à Vesoul. Jonathann Daval, poursuivi pour meurtre sur conjoint a reconnu avoir violemment frappé et étranglé son épouse Alexia en octobre 2017 à Gray.

Ce n'est pas blanc ou noir - Randall Schwerdorffer

L'avocat de Jonathann, Randall Schwerdorffer insiste sur les personnalités du couple . Pour Randall Schwerdorffer,"_ce ne doit pas être un un procès manichéen. Ce sera pas blanc ou noir. Jonathann le méchant et Alexia la gentille. La relation du couple sera examinée au travers du prisme de tous les éléments du dossier dont un certain n’ont pas fuité. Tout devra être dit au moment du procès."_L'avocat ajoute :"Une affaire criminelle c’est toujours complexe. On ne peut pas la résumer d’une façon aussi simpliste. Hors de question de passer à côté du procès".

Les violences dans le couple Daval

Randall Schwerdorffer dévoile déjà une partie de ce qui sera sa ligne de défense : les violences et les relations complexes au sein du couple. "La réalité du dossier c’est que Jonathann subissait des violences. C’est un sujet tabou les violences physiques et morales faites aux hommes. On a toujours l’impression que ce n’est pas possible et que c’est un artifice de défense. Les jurés apprécieront."

Toutes les pistes ont été explorées

Plus de 50 expertises ont été menées dans ce dossier, et d'énormes moyens techniques ont été engagés. La conséquence pour l'avocat de Jonathann c'est que le procès ne sera pas parasité par d'autres questionnements. "Tout a été fait tout a été exploré pour avoir un procès qui se concentre sur l’essentiel, à savoir ce qui s’est passé. Il n’y aura pas de débat parasitaire et plus des questions sur une préméditation ou sur un potentiel empoissonnement".

Il a bien conscience que ce procès reste hors norme au vu de la dimension médiatique du dossier.mais aussi pour la dimension humaine : "les français se sont accaparés cette affaire."

Plusieurs affaires dans l’affaire

Ce qui donne à cette affaire une dimension hors norme ce sont aussi les rebondissements, et les multiples ramifications. L'avocat de Jonathann, Randall Schwerdorffer sera d'ailleurs jugé en janvier pour violation du secret de l'instruction. Cela ne l'inquiète pas du tout, mais il tient à mettre en avant les difficultés rencontrés par les avocats de la défense.

"On a des relations parfois très tendues avec le parquet et les services de police judiciaire. Je trouve simplement très difficile aujourd’hui de faire son métier d’avocat de la défense. On se défendra bec et ongle sur une question de principe qui est celle de la liberté de parole d’expression des avocats."