Affaire Anaïs Guillaume : de nouvelles investigations à Fromy

Fromy, France

S'agit-il d'un énième rebondissement dans l'affaire de la disparition d'Anaïs Guillaume ? Ou bien seulement de nouvelles recherches qui, comme les précédentes, resteront infructueuses ? Tout est parti d'une lettre anonyme adressée à l'ancien avocat de Philippe Gillet et transmise au parquet de Charleville-Mézières. Une nouvelle lettre dont un extrait a été publié par nos confrères de France 3 Champagne-Ardenne et qui précise que le corps d'Anaïs Guillaume aurait bien été enterré sous un tas de fumier, près de la propriété de Philippe Gillet.

Un terrain près de la ferme de Philippe Gillet où les gendarmes se sont déployés ce lundi © Radio France - Alexandre Blanc

Quel crédit apporter à cette lettre anonyme ?

À chaque fois, des investigations sont organisées a expliqué Laurent de Caigny, le procureur de Charleville-Mézières et cela n'a jamais rien donné. Le parquet a déjà demandé à la section de recherches de la gendarmerie de Reims en charge du dossier de fouiller ce même tas de fumier, de creuser un champ de maïs également. Le corps d'Anaïs Guillaume n'a jamais été retrouvé.

Anaïs Guillaume disparue depuis 2013

Cette fois, il semblerait qu'un membre de la famille de Philippe Gillet ait voulu en avoir le cœur net. Pelle en main, il aurait tenté de fouiller le terrain et trouvé des ossements. Alertés, les gendarmes sont immédiatement intervenus ce lundi à Fromy pour faire stopper cette recherche "sauvage". Les gendarmes étaient toujours sur place en début de soirée. De nouvelles investigations, encadrées cette fois, pourraient se poursuivre dans les prochaines heures. Du côté du parquet de Charleville, l'heure est à la plus grande prudence. "Attention aux rumeurs" dit le procureur, déjà échaudé par plusieurs fausses pistes et lettres anonymes.

Dans ce dossier sans corps ni aveux, Philippe Gillet, l'agriculteur de Fromy a été condamné en avril 2019 à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Ardennes.