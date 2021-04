Affaire Anaïs Guillaume : un nouveau courrier anonyme révélé au procès, les doutes de Victoria Gillet

C'était un moment attendu dans le procès en appel de Philippe Gillet. Sa fille aînée, Victoria Gillet, a témoigné ce jeudi 8 avril 2021 devant les assises de la Marne. La jeune femme de 20 ans a expliqué pourquoi et comment, en octobre 2019, elle a suivi les consignes de son père qui l'ont conduite jusqu'au corps d'Anaïs Guillaume. C'est pour le meurtre de cette jeune femme de 23 ans, son amante, que l'agriculteur avait été condamné à 22 ans de réclusion criminelle six mois plus tôt.

Des retrouvailles au tribunal

Quand Philippe Gillet rentre dans le box en début d'après-midi, il n'a pas vu sa fille aînée depuis 2 ans. Victoria Gillet est assise dans la salle, le crâne nu. Elle est atteinte d'un cancer. L'homme aux épaules larges et à la carrure imposante s'effondre, éclate en sanglots, se rue vers la porte de sortie en criant : "Vous m'énervez. Je fous le camp ! Laissez-moi cinq minutes". L'audience est suspendue. "Moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma fille", lâche Valérie Guillaume, la maman de la jeune femme disparue en 2013.

Quand Victoria Gillet revient témoigner à la barre, elle évoque septembre 2019 : son père à qui elle avait fait passer argent, téléphones et cannabis en prison, ce père qu'elle assiste depuis plus de 3 ans, pour qui elle dit avoir sacrifié son lycée, il lui parle d'une lettre anonyme qu'on a glissé sous la porte de sa cellule. Probablement un détenu à qui quelqu'un de l'extérieur aurait fait passer le manuscrit lors d'un parloir, estime Philippe Gillet.

La lettre anonyme que Philippe Gillet dit avoir reçu en prison

Sur un bout de papier, une écriture en pattes de mouches, peu lisible, peu assurée, avec beaucoup de fautes d'orthographe :

Tu t'es fait baiser par tous ce qui avait dans le journal. Le coupable a remis le corps d'Anaïs dans le tas de fumier en face chez toi avec de la chaux dessus. La plaque de la bagnolle et le téléphone sont dans la rivière au bout de ton champs à Linay, après le terrain de foot. Ca a été fait avril 2016 quand tous tes champs été semé. Le journal ta tué et les guillaume ont rigoler

Pourquoi ne pas avoir remis directement le courrier original à son avocat ou à la justice ? "Si on y trouve mes traces, cela va me retomber dessus", répond l'accusé à la cour. Alors il monte un stratagème.

Victoria, petite main de Philippe Gillet

Victoria et Philippe Gillet ont la même version. Le père demande à sa fille de reformuler le texte de la lettre anonyme, en y insérant des belgicismes, de l'imprimer et de l'envoyer au Procureur de la République de Charleville-Mézières, à son avocat Ghislain Fay, à l'avocat de la famille Guillaume, Damien Delavenne et à un journaliste de l'Union-l'Ardennais. "Je lui faisais confiance à 100%. Pour moi, c'était la vérité. Je le croyais innocent", explique Victoria Gillet.

Voyant qu'aucune fouille n'est diligentée, Philippe Gillet demande à sa fille d'aller fouiller elle-même. Il demande également au jeune homme qui s'occupe de sa ferme de Sorel pendant son incarcération. Avec insistance. "La pression était très forte", témoigne le garçon.

La vidéo de la fouille montrée à l'audience

Quand le duo elle arrive sur les lieux, le 28 octobre 2019, sur un terrain de Fromy autrefois exploité par Philippe Gillet et déjà partiellement fouillé en 2015, Victoria Gillet filme le tractopelle qui creuse le sol, sous le tas de fumier indiqué. Les 10 minutes de vidéos sont projetées à l'audience. Moment douloureux pour la famille Guillaume. Au fur et à mesure que le godet racle la terre, les traces de chaux apparaissent. "Ah, ah !", s'exclame Victoria Gillet à la fin du film. Un os est mis au jour.

Pour moi, c'était la fin. Je me suis dit, on va enfin savoir ce qu'il s'est passé. Et puis elle aura une tombe, un endroit propre, respectable - Victoria Gillet.

Le chaux et la graphologie sèment le doute

Mais petit à petit, le doute s'installe dans la tête de Victoria Gillet. Cette chaux qui recouvre le squelette. L'enquête a établi que Philippe Gillet en avait acheté 50 kilos la veille de la disparition d'Anaïs Guillaume, le 15 avril 2013. "Il n'en utilise jamais", admet la jeune femme à la barre.

Aujourd'hui, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus s'il est innocent - Victoria Gillet

Philippe Gillet se défend : "Si j'avais su que le corps était là, après les fouilles de 2015, ça aurait été facile de charger le corps dans l'épandeur et de le disperser. Ca tourne à 1000 tours par minute ! On ne l'aurait jamais retrouvé"

Et l'avocat général d'annoncer : "La lettre manuscrite reçue en prison... L'écriture a été comparée à un autre courrier de la main de Philippe Gillet... Elles sont identiques".