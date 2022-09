Affaire Anthony Smith : près de 200 soutiens à l'inspecteur du travail devant la justice à Nancy

L'ancien inspecteur du travail marnais, Anthony Smith, conteste devant le tribunal administratif de Nancy, sa suspension par le ministère du travail en avril 2020 en pleine crise épidémique Covid-19. Il avait alors demandé plus de protection pour des employés d'une structure d'aide à domicile.

Près de 200 personnes se sont rassemblées ce mercredi 28 septembre, devant le tribunal administratif de Nancy, en soutien à Anthony Smith.

En pleine crise épidémique en 2020, l'ancien inspecteur du travail de la Marne avait alors demandé des masques, plus de sur-blouses, et autres protections pour des salariés d'une structure d'aides à domicile. Anthony Smith a été ensuite démis de ses fonctions par le ministère du travail.

Anthony Smith expliquait en 2020 "C'était une situation, de mon point de vue, non conforme. C'est toujours surréaliste quand je le dis mais je n'ai fait que mon travail. J'ai fait en sorte que ces salariés aient des équipements qui permettent de les protéger. Les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale ont été invisibilisées." Sa hiérarchie, elle, lui reproche d'avoir "méconnu de manière délibérée, grave et répétée les instructions de l’autorité centrale du système d’inspection du travail concernant l’action de l’inspection durant l’épidémie de Covid-19."

Ce mercredi 28 septembre, Anthony Smith conteste devant le tribunal administratif de Nancy, la sanction infligée, "après deux ans d'attente".

Selon ses soutiens, Anthony Smith a bénéficié dès le début de cette affaire d'une vaste mobilisation "une pétition citoyenne a été signée par plus de 160 000 personnes, des dizaines de rassemblements sur l’ensemble du territoire durant toute la procédure, un appel public signé par plus de 1300 collègues des services de l’Inspection/Ministère du travail ... "

L'ancien inspecteur du travail de la Marne soutenu ce mercredi à Nancy par près de 200 personnes © Radio France - Mohand Chibani