Affaire Arthur Noyer : Nordhal Lelandais participe à la reconstitution du meurtre dans les environs de Chambéry

Nordhal Lelandais est de retour, cette nuit, sur les lieux de son crime, à Chambéry, pour la reconstitution de la disparition d'Arthur Noyer en avril 2017. Gendarmes, magistrats et experts vont retracer le parcours de l'accusé et confronter ses déclarations aux preuves accumulées par les enquêteurs.

Chambéry, France

Comme lors de la reconstitution du meurtre de Maëlys, les enquêteurs vont refaire, avec Nordahl Lelandais, le parcours morbide de cette soirée : du quartier du Carré Curial, à Chambéry, où Arthur Noyer a disparu, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, jusqu'au col de Marocaz, là où les ossements du jeune militaire de 23 ans ont été retrouvés, en septembre de la même année.

Cette reconstitution a lieu ce mercredi soir, en pleine nuit, en présence de Nordahl Lelandais, l'assassin présumé du jeune caporal. Depuis sa mise en examen pour assassinat, il y a un an et demi, Nordahl Lelandais a toujours soutenu la même version des faits : il a bien pris Arthur Noyer en stop cette nuit là, puis une bagarre mortelle aurait éclaté entre les deux hommes, et le militaire aurait chuté en arrière.

C'est dans le quartier du Carré Curial, à Chambéry, qu'Arthur Noyer a passé sa dernière soirée, avec des amis. © Radio France - Nelly Assenat

Les parents d'Arthur Noyer sont arrivés à Chambéry ce mercredi dans la journée. Accompagnés de leur avocat, ils pourraient assister à la reconstitution de la disparition de leur fils. Celle-ci devrait commencer tard dans la nuit.