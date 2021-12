Six ans après la mort de Babacar Gueye, à Rennes, tué par des tirs policiers, les conclusions de l'expertise réclamée par la famille ont été transmises au juge d'instruction en charge du dossier.

Affaire Bacacar Gueye : six ans après la mort du jeune homme à Rennes, où en est le dossier ?

C'était dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015, il y a six ans. Babacar Gueye, était tué de cinq tirs par un policier, lors d'une intervention dans le quartier Maurepas à Rennes. Depuis, deux versions s'affrontent : celle des fonctionnaires de police, qui assurent que l'agent a agit en état de légitime défense, et celle des proches de Babacar, qui dénoncent une bavure et évoquent un acte raciste.

En février dernier, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, avait requis un non-lieu pour le fonctionnaire impliqué (et placé sous le statut de témoin assisté), estimant que "le policier tireur se trouvait en état de légitime défense" lorsque celui-ci a fait feu. Babacar Gueye était alors en pleine crise de démence chez un ami et portait sur lui un couteau avec lequel il se mutilait le ventre.

Le rapport d'expertise remis au juge d'instruction

Ses proches, parties civiles dans ce dossier, ont alors demandé de nouvelles expertises, auxquelles le juge d'instruction a fait droit. "Le rapport de l’expertise sollicitée par la partie civile a été récemment transmis au magistrat instructeur le 12 novembre 2021", indique ce vendredi soir Philippe Astruc.

En fonction de ces éléments, le magistrat pourra décider de rendre une ordonnance de non lieu, comme plaidé par le parquet ou bien renvoyer le policier devant la justice. Même en cas de non-lieu, cela ne veut pas dire la fin de cette affaire, puisque les parties-civiles pourraient alors faire appel, et relancer une procédure qui dure depuis six ans.

Ce samedi, une nouvelle manifestation, à l'initiative du collectif "Justice et Vérité pour Babacar Gueye" est prévue à 14 heures, rue Guy Ropartz, près de l'endroit où le jeune homme de 27 ans est mort.