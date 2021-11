Affaire Balme : l'accusé Jérôme Manini condamné à 16 ans de réclusion pour l'assassinat de Joël Balme

Jérôme Manini est reconnu coupable des faits d'assassinat. La cour d'assises des Hautes-Pyrénées a condamné l'homme de 38 ans ce jeudi 18 novembre. Jérôme Manini écope d'une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Depuis vendredi dernier, Jérôme Manini était jugé pour avoir assassiné Joël Balme le 31 janvier 2018 à Tarbes. Il s'agissait de son ancien beau-père qui avait agressé sexuellement ses deux sœurs dans les années 90, Joël Balme avait purgé une peine de six ans de prison pour ces faits.

Le co-accusé de Jérôme Manini, Adil Khatouf, a été déclaré non coupable de complicité d'assassinat mais il écope d'une peine de trois ans de prison dont un an de sursis. L'avocate générale, Aurore Davy, avait requis 25 ans de réclusion criminelle contre l'accusé Jérôme Manini et 15 ans contre son co-accusé Adil Khatouf, jugé pour complicité d'assassinat.