Affaire Balme : "Je ne comprends pas qu'on refasse le procès de mon père", le verdict ce jeudi

Le verdict doit être rendu jeudi dans le procès de l'affaire Balme. Jérôme Manini est jugé depuis plusieurs jours pour assassinat à la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Il est accusé d'avoir assassiné Joël Balme, son beau-père, à Tarbes le 31 janvier 2018. Une affaire de vengeance parce que ce beau-père avait agressé sexuellement ses deux sœurs 20 ans plus tôt. Pour autant, Joël Balme avait purgé une peine de six ans de prison pour ces faits.

Comme un écho au procès de Joël Balme en 1999

Une des sœurs de Jérôme Manini espère que la justice comprendra la vengeance de son frère pour elle : "J'espère qu'il aura une peine pas très grosse. Je l'attends. Je voudrais dire aussi que je l'aime, c'est mon pilier, je le soutiendrai jusqu'au bout." La femme aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années explique : "Comme je l'ai dit à la barre, lui aussi il est victime de notre passé, de ma mère aussi qui nous a caché des choses, la vérité, elle savait. Ça remue beaucoup de choses, il faut reparler de mon passé, de ce que j'ai vécu." Pour elle, c'est revivre le procès de 1999, mais dans des conditions plus difficiles parce qu'elle voit son frère dans le box des accusés.

Je ne comprends pas qu'on refasse le procès de mon père

La fille de Joël Balme aimerait surtout qu'on arrête de se tromper de coupable dans ce procès. "J'attends que justice soit faite, dit-elle, et qu'il [Jérôme Manini] prenne le plus possible parce qu'il va prendre quelques années, ensuite il reprendra sa vie comme si de rien n'était mais moi je n'aurai plus jamais mon père. Ma vie se résume à aller dans un cimetière, je n'ai plus de père." La fille de Joël Balme est fatiguée et blessée de voir comment on parle de son père : "Il est sali une fois de plus alors que là ce n'est pas lui qui a fait du mal, c'est eux qui lui ont fait du mal, ils lui ont ôté la vie. Je ne comprends pas qu'on refasse le procès de mon père."