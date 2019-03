Affaire Barbarin : le cardinal de Lyon a présenté sa démission au pape

Le cardinal Barbarin a été reçu par le pape François ce lundi matin. Le Primat des Gaules, condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les crimes pédophiles du père Bernard Preynat, un prêtre de son diocèse, est venu remettre sa démission au pape.

Le cardinal Barbarin (à g.) et le pape François (à d.), ici en novembre 2016.

Il pourrait se passer plusieurs semaines avant que le Vatican ne tranche sur le sort du cardinal Barbarin. Le pape François a reçu le plus haut dignitaire catholique français ce lundi matin, au Vatican. Celui-ci était venu lui remettre sa démission après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation des abus sexuels d'un prêtre.

Une rencontre privée, en toute discrétion

La rencontre entre les deux hommes a eu lieu en toute discrétion, loin des journalistes, aucun point presse n'ayant été organisé à l'issue du rendez-vous. Celui-ci a juste été confirmé officiellement par le Vatican lors de la publication de l'agenda du jour du pape.

Seule une photo de ce moment a filtré, en fin de matinée, celle d'un vaticaniste italien qui a aperçu le cardinal dans les jardins de la Cité du Vatican. Il l'a publiée sur son compte twitter avec cette légende "L'audience avec le pape est terminée. Le cardinal Barbarin a démissionné".

L’udienza col Papa è finita. Il cardinale Barbarin si è dimesso pic.twitter.com/XX6GTApovM — Francesco Antonio Grana (@FrancescoGrana) March 18, 2019

L'audience a donc été assez courte. L'archevêque de Lyon était venu présenter sa démission mais aussi "faire part au souverain pontife de ce qu'il a vécu" a expliqué le bras droit du cardinal, Monseigneur Gobillard, qui a ajouté que _"Monseigneur Barbarin avait décidé de quitter ses fonctions avant même les résultats en première instance". _Si Monseigneur Barbarin souhaite démissionner pour apaiser son diocèse, où sa présence est désormais difficilement tenable, il a, en revanche, fait appel de sa condamnation.

Pas de décision avant plusieurs semaines

Le pape argentin a longtemps pris personnellement la défense du cardinal français. En 2016, il avait ainsi estimé qu'une démission avant l'issue d'un procès serait "un contresens, une imprudence". Le pape François se donnera donc plusieurs semaines avant de faire connaître sa décision, qu'il communiquera directement au téléphone au cardinal Barbarin. Il pourrait refuser cette démission en attendant le résultat judiciaire définitif. S'il l'accepte en revanche, s'ouvrira la phase de recherche d'un successeur. Dans ce cas, Philippe Barbarin deviendrait "évêque émérite" de Lyon, mais resterait cardinal.

Monseigneur Barbarin, 68 ans, a été condamné le 7 mars dernier à six mois de prison avec sursis pour ses silences sur les agressions pédophiles imputées par des scouts au père Bernard Preynat dans les années 1980/1990 et dont il avait été informé par une victime en 2014.

Le cardinal a martelé durant le procès n'avoir "jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles". Mais le jugement l'accuse d'avoir choisi de ne rien dire aux autorités françaises "pour préserver l'institution" de l'Église, empêchant ainsi "la découverte de très nombreuses victimes d'abus sexuels par la justice".